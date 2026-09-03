Sebrae Bahia detalha avanço de empregos e foca em inovação e crédito

O Sebrae apresentou, nesta quinta-feira, 3, um balanço sobre o impacto dos pequenos negócios na geração de vagas formais de trabalho na Bahia. Durante coletiva de imprensa realizada na sede da instituição, em Salvador, o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, detalhou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao acumulado do primeiro semestre de 2026 e ao mês de julho.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve presente no evento, que contou com a participação, além do presidente, do diretor técnico da instituição, André Gustavo Barbosa, do diretor de administração e finanças, Vítor Lopese, do presidente do conselho fiscal, Carlos Cohim, e do diretor-superintendente Jorge Khoury.

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Geração de empregos e desempenho econômico na Bahia

Segundo o presidente, a economia baiana registra um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 431 bilhões" e um crescimento de "2,7% no período. "O setor de serviços lidera a criação de oportunidades de negócios e vagas formais, seguido pela agropecuária e pela indústria", pontua Soares.

O peso do setor de serviços e da indústria no PIB baiano

Rodrigo Soares destacou a participação na política nacional de industrialização por meio de iniciativas como a 'Indústria Brasil', que, segundo ele, já atendeu cerca de 80 mil micro e pequenas empresas da indústria no país.

"O investimento na indústria puxa os insumos da agricultura e esse produto é comercializado no comércio", afirmou, completando que, "na educação empreendedora, o programa alcançou 9 milhões de estudantes e professores até o ano passado".

Inovação, startups e o Centro de Bioeconomia da Caatinga

No ecossistema de inovação, o dirigente apontou que a plataforma nacional conta com 25 mil startups, com foco estratégico nas regiões Nordeste e Norte. "O Nordeste hoje é a segunda região em startups, já foi a terceira, e tem o ecossistema da Caatinga com o Inova Caatinga", declarou.

De acordo com ele, a instituição atua nos 27 territórios da Bahia — incluindo o Recôncavo, São Francisco, Oeste, Baiano, Chapada Diamantina, Semiárido Nordeste e Costa do Descobrimento — divididos em 10 regionais e agências.

Polo de inovação em Jacobina e o programa Inova Biomas

Um dos principais projetos anunciados é o Centro de Bioeconomia e Inovação da Caatinga, na cidade de Jacobina. Ao Portal A TARDE, André Gustavo Barbosa explicou que a iniciativa busca unir ciência, pesquisa acadêmica e empreendedorismo para transformar resíduos da transição energética e de grandes empresas de energia na região — onde plantas de biocombustíveis utilizam apenas "5%" da planta e deixam "95% de resíduo" — em cosméticos, alimentos e produtos derivados.

"A previsão de inaugurar o prédio é em dois anos ou dois anos e meio", disse Soares, ressaltando que as ações práticas já ocorrem nos territórios.

Soares explicou que o programa nacional Inova Biomas acelera cerca de 400 startups na Amazônia e 300 startups no Cerrado e Pantanal, além de 300 startups no Nordeste em parceria com fundações estaduais de pesquisa.

"Alunos de institutos federais e universidades também são contemplados pelo projeto Supernova, que soma 25 mil inscrições", afirma.

Desafios do crédito e apoio aos pequenos negócios

Na Bahia, o universo de pequenos negócios ultrapassa 1,2 milhão de empreendimentos abertos, respondendo por 31,5% do PIB do Estado.

Segundo o gestor do Sebrae, o atendimento técnico da instituição busca apoiar os empreendedores que atuam no cotidiano empresarial por meio de consultorias, crédito assistido e capacitações.