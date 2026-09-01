Augusto Vasconcelos celebra 310 mil novos empregos gerados na Bahia

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE), Augusto Vasconcelos, celebrou a marca de 310 mil novos empregos formais gerados na Bahia durante a gestão do governador Jerônimo Rodrigues. O estado liderou a geração de empregos no Nordeste em julho, com 4.664 novos postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), compilados pelo Data Nordeste, plataforma da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Para Augusto, os números refletem a combinação de políticas públicas, atração de investimentos e ações de qualificação e intermediação de mão de obra.

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“Ultrapassar 310 mil novos empregos é uma marca histórica para a Bahia e mostra que estamos construindo um ambiente cada vez mais favorável ao trabalho e à geração de renda. Na SETRE, temos trabalhado para aproximar quem busca uma oportunidade das empresas que precisam contratar e para preparar os trabalhadores para as novas demandas do mercado”, afirmou.

Somente em julho, a Bahia respondeu por 24,6% dos empregos formais gerados em todo o Nordeste, ficando à frente do Ceará, que abriu 4.181 vagas, e da Paraíba, com 2.307. O setor de Serviços foi responsável por 3.037 novos postos no estado, enquanto a Indústria registrou 2.016 vagas. A Construção Civil abriu outros 670 empregos e a Agropecuária teve saldo positivo de 135 postos.

“Esse resultado demonstra que o desenvolvimento da Bahia está acontecendo de forma ampla, com diferentes setores contribuindo para a geração de oportunidades. Serviços e indústria estão puxando esse movimento, mas também temos avanços importantes na construção civil e na agropecuária. É emprego chegando para os baianos e fortalecendo a economia do nosso estado”, destacou o secretário.

Qualidade de vida

Augusto ressaltou ainda que a marca de 310 mil empregos reforça o compromisso do Governo da Bahia com a melhoria da qualidade de vida da população.

“Por trás de cada vaga criada existe uma pessoa, uma família e um projeto de vida. Nosso trabalho é fazer com que esse crescimento continue, com mais qualificação, mais investimentos e mais oportunidades. A Bahia está gerando emprego, renda e esperança, e vamos seguir trabalhando para avançar ainda mais”, concluiu. Augusto Vasconcelos celebra 310 mil novos empregos gerados na gestão Jerônimo