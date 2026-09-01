Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Após reestruturação, gigante dos brinquedos é vendida para empresa brasileira

BluSun Capital Partners adquiriu 100% do grupo, que reúne as marcas Ri Happy e PBKids

Iarla Queiroz
Por
BluSun compra 100% da Ri Happy
BluSun compra 100% da Ri Happy - Foto: Divulgação

A Ri Happy tem um novo controlador e também terá um rosto conhecido de volta à liderança. A BluSun Capital Partners, companhia brasileira de capital fechado, anunciou nesta segunda-feira, 31, a aquisição de 100% do Grupo Ri Happy, responsável pelas redes Ri Happy e PBKids.

Os valores envolvidos na operação não foram divulgados.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Héctor Núñez, que participa da estrutura de controle da BluSun, será o responsável pela gestão da varejista. O executivo retorna à companhia depois de mais de nove anos de atuação no grupo.

Com mais de 25 anos de experiência no varejo e em grandes empresas, Núñez já comandou o Walmart Brasil, integrou o conselho da Vulcabras e esteve à frente da Novonor, antiga Odebrecht.

Ex-CEO retorna ao comando

A chegada da BluSun também marca o fim da gestão de Thiago Rebello como presidente da Ri Happy. O executivo estava na companhia havia quase quatro anos e assumiu a presidência em 2024.

Durante sua passagem pelo comando, a empresa passou por mudanças na operação, incluindo o fechamento do centro de distribuição, alterações no funcionamento do comércio digital e a transformação de parte das lojas em espaços voltados ao entretenimento infantil.

Ainda não foi informado se a nova controladora pretende manter integralmente a estratégia adotada nos últimos anos.

Neste primeiro momento, a prioridade será atravessar o principal período comercial do varejo de brinquedos, que reúne Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

Ao mesmo tempo, a nova gestão deverá começar a estruturar os próximos passos da empresa, com atenção especial à experiência dos consumidores.

Leia Também:

ECONOMIA

Nova regra do Pix começa a valer; veja o que muda e como se proteger
Nova regra do Pix começa a valer; veja o que muda e como se proteger imagem

ECONOMIA

Black Friday: quando é, como funciona e como saber se uma oferta vale a pena
Black Friday: quando é, como funciona e como saber se uma oferta vale a pena imagem

CAPACITAÇÃO

Sebrae oferece palestras gratuitas para empreendedores em Salvador
Sebrae oferece palestras gratuitas para empreendedores em Salvador imagem

Ri Happy passou por reestruturação

A mudança de controle acontece depois de uma série de alterações na operação da varejista.

Desde 2024, a Ri Happy encerrou as atividades do centro de distribuição e passou a utilizar as próprias lojas para realizar o envio de pedidos feitos pela internet. A empresa também começou a diminuir o espaço ocupado pelos estoques para ampliar áreas destinadas a serviços de entretenimento infantil.

Neste ano, a companhia apresentou o projeto Reset, que prevê a instalação de brinquedotecas, cafés, salas de jogos e espaços para festas dentro das unidades.

Segundo a empresa, 13 lojas já foram convertidas para o novo modelo. Nesses estabelecimentos, o espaço destinado ao estoque foi reduzido em 9%, enquanto as vendas por metro quadrado cresceram 77%.

Loja da Ri Happy
Loja da Ri Happy - Foto: Divulgação

Grupo tem 293 lojas

Atualmente, o Grupo Ri Happy reúne 293 lojas das marcas Ri Happy e PBKids.

O comércio eletrônico representa entre 8% e 9% da receita da companhia, com os próprios estabelecimentos sendo responsáveis pelo despacho dos pedidos feitos pela internet.

A empresa não divulga os resultados financeiros consolidados do grupo.

Com a aquisição, Núñez volta a liderar uma operação que já conhece. Além de ter permanecido por mais de nove anos na Ri Happy em sua primeira passagem, o executivo agora também integra a estrutura de controle criada pela BluSun.

Segundo a nova controladora, a experiência acumulada por Núñez na varejista deve contribuir para uma condução do negócio com perspectiva de longo prazo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil economia

Relacionadas

Mais lidas