Após reestruturação, gigante dos brinquedos é vendida para empresa brasileira

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A Ri Happy tem um novo controlador e também terá um rosto conhecido de volta à liderança. A BluSun Capital Partners, companhia brasileira de capital fechado, anunciou nesta segunda-feira, 31, a aquisição de 100% do Grupo Ri Happy, responsável pelas redes Ri Happy e PBKids.

Os valores envolvidos na operação não foram divulgados.

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Héctor Núñez, que participa da estrutura de controle da BluSun, será o responsável pela gestão da varejista. O executivo retorna à companhia depois de mais de nove anos de atuação no grupo.

Com mais de 25 anos de experiência no varejo e em grandes empresas, Núñez já comandou o Walmart Brasil, integrou o conselho da Vulcabras e esteve à frente da Novonor, antiga Odebrecht.

Ex-CEO retorna ao comando

A chegada da BluSun também marca o fim da gestão de Thiago Rebello como presidente da Ri Happy. O executivo estava na companhia havia quase quatro anos e assumiu a presidência em 2024.

Durante sua passagem pelo comando, a empresa passou por mudanças na operação, incluindo o fechamento do centro de distribuição, alterações no funcionamento do comércio digital e a transformação de parte das lojas em espaços voltados ao entretenimento infantil.

Ainda não foi informado se a nova controladora pretende manter integralmente a estratégia adotada nos últimos anos.

Neste primeiro momento, a prioridade será atravessar o principal período comercial do varejo de brinquedos, que reúne Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

Ao mesmo tempo, a nova gestão deverá começar a estruturar os próximos passos da empresa, com atenção especial à experiência dos consumidores.

Ri Happy passou por reestruturação



A mudança de controle acontece depois de uma série de alterações na operação da varejista.

Desde 2024, a Ri Happy encerrou as atividades do centro de distribuição e passou a utilizar as próprias lojas para realizar o envio de pedidos feitos pela internet. A empresa também começou a diminuir o espaço ocupado pelos estoques para ampliar áreas destinadas a serviços de entretenimento infantil.

Neste ano, a companhia apresentou o projeto Reset, que prevê a instalação de brinquedotecas, cafés, salas de jogos e espaços para festas dentro das unidades.

Segundo a empresa, 13 lojas já foram convertidas para o novo modelo. Nesses estabelecimentos, o espaço destinado ao estoque foi reduzido em 9%, enquanto as vendas por metro quadrado cresceram 77%.

Loja da Ri Happy - Foto: Divulgação

Grupo tem 293 lojas



Atualmente, o Grupo Ri Happy reúne 293 lojas das marcas Ri Happy e PBKids.

O comércio eletrônico representa entre 8% e 9% da receita da companhia, com os próprios estabelecimentos sendo responsáveis pelo despacho dos pedidos feitos pela internet.

A empresa não divulga os resultados financeiros consolidados do grupo.

Com a aquisição, Núñez volta a liderar uma operação que já conhece. Além de ter permanecido por mais de nove anos na Ri Happy em sua primeira passagem, o executivo agora também integra a estrutura de controle criada pela BluSun.

Segundo a nova controladora, a experiência acumulada por Núñez na varejista deve contribuir para uma condução do negócio com perspectiva de longo prazo.