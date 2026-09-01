Black Friday: quando é, como funciona e como saber se uma oferta vale a pena

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A Black Friday já deixou de ser uma data restrita a 24 horas de descontos. Para os consumidores que pretendem aproveitar as promoções em 2026, o período de ofertas deve começar bem antes da última sexta-feira de novembro e, em muitos casos, se estender até os primeiros dias de dezembro.

Neste ano, a Black Friday acontece em 27 de novembro, enquanto a Cyber Monday será realizada em 30 de novembro. Apesar das datas oficiais, muitas empresas antecipam as campanhas, criam semanas promocionais e até distribuem ofertas ao longo de todo o mês.

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Para Luiz Eduardo Monteiro, especialista em e-commerce desde 2003, a mudança acompanha uma transformação no próprio comportamento das marcas e dos consumidores. Segundo ele, a experiência observada em milhares de lojas virtuais mostra que empresas estão cada vez mais buscando proximidade e interação com o público, combinando ofertas com diferentes estratégias de relacionamento.

Black Friday 2026: o que preciso saber?

A Black Friday 2026 acontece na última sexta-feira de novembro e promete movimentar novamente o comércio físico e digital. Embora o dia 27 seja considerado a data oficial, o consumidor não precisa esperar até lá para começar a pesquisar.

Nos últimos anos, o calendário promocional ganhou novos formatos, como o Black November e a Black Week, fazendo com que os descontos apareçam de maneira escalonada.

Quanto tempo dura a Black Friday?

Originalmente, a Black Friday era concentrada em apenas um dia. No Brasil, porém, o período de descontos foi ampliado pelas próprias empresas.

As campanhas podem aparecer durante a última semana de novembro ou ocupar praticamente todo o mês, no chamado Black November. Algumas marcas ainda antecipam os preços promocionais e prolongam as ações até a Cyber Monday.

Na avaliação de Eduardo Monteiro, essa mudança já faz parte da estratégia de diversas empresas. Segundo ele, algumas marcas realizam promoções com frequência e criam uma espécie de “mini Black Friday” ao longo do ano, sem depender exclusivamente de novembro para atrair compradores.

Cyber Monday 2026

A Cyber Monday 2026 acontece em 30 de novembro, na segunda-feira seguinte à Black Friday.

A data surgiu com foco nas compras pela internet e tradicionalmente é associada a ofertas de produtos eletrônicos, tecnologia e itens para o lar. Atualmente, porém, a divisão entre Black Friday e Cyber Monday ficou menos rígida, já que o comércio eletrônico passou a ter papel central nas duas datas.

Para quem não encontrar uma boa oportunidade na sexta-feira, a segunda-feira pode representar uma nova possibilidade de compra, especialmente em lojas virtuais.

Quando começam as promoções da Black Friday 2026?

Embora a Black Friday esteja marcada para 27 de novembro, o consumidor pode encontrar ofertas muito antes.

As campanhas de aquecimento costumam aparecer no início do mês, enquanto o volume de promoções tende a aumentar na segunda quinzena de novembro. Na semana oficial, entre os dias 23 e 27, a disputa pela atenção do consumidor se intensifica.

O cenário, entretanto, não significa que exista necessariamente um único momento em que todas as melhores ofertas estarão disponíveis.

Para Monteiro, a estratégia depende do segmento, do produto e do perfil do público de cada empresa. Ele afirma que há negócios que trabalham com lançamentos semanais e conseguem bons resultados de compra e recompra fora do período tradicional da Black Friday.

Foto: Agência Brasil

Black Friday: o que é e como surgiu?



A Black Friday é uma das principais datas promocionais do calendário comercial. A tradição surgiu nos Estados Unidos e ficou associada à sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças, abrindo o período de compras para o Natal.

O nome passou a ser incorporado pelo varejo e ganhou diferentes interpretações ao longo do tempo. Uma das explicações mais conhecidas relaciona a expressão à contabilidade: enquanto o vermelho representava prejuízo, o preto indicava resultados positivos e lucro.

No Brasil, a data ganhou força inicialmente no comércio eletrônico e, posteriormente, passou a ocupar também lojas físicas e grandes redes varejistas.

Entenda por que a data muda todos os anos

A Black Friday não possui um dia fixo, como acontece com datas comemorativas tradicionais.

Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é celebrado na quarta quinta-feira de novembro. A Black Friday ocorre no dia seguinte, uma sexta-feira. Como o calendário muda a cada ano, a data da promoção também muda.

Em 2026, por exemplo, a Black Friday será em 27 de novembro.

Qual é a diferença entre Black Friday e Cyber Monday?

A diferença está principalmente na origem e no posicionamento das duas datas.

A Black Friday nasceu ligada às compras realizadas após o Dia de Ação de Graças e, inicialmente, teve forte presença nas lojas físicas. Já a Cyber Monday surgiu posteriormente com foco no comércio eletrônico.

Hoje, porém, essa separação é muito menos evidente. As lojas físicas também vendem pela internet, enquanto grandes plataformas digitais participam ativamente da Black Friday.

Na prática, as duas datas passaram a integrar um mesmo ciclo promocional, dando ao consumidor mais de uma oportunidade para pesquisar preços e encontrar condições de compra.

Quando a Black Friday começou no Brasil?

A primeira Black Friday brasileira aconteceu em 28 de novembro de 2010. O evento foi realizado exclusivamente pela internet e reuniu dezenas de lojas.

A data começou cercada por desconfiança dos consumidores devido a casos de preços elevados antes das promoções para, posteriormente, serem apresentados como grandes descontos. A expressão “Black Fraude” chegou a ser utilizada para criticar essas práticas.

Com o aumento da fiscalização e a maior participação de grandes varejistas, a Black Friday se consolidou no calendário comercial brasileiro.

Mais de uma década depois, o evento já não está limitado à sexta-feira. O comércio passou a trabalhar com antecipações, semanas promocionais e campanhas que podem ocupar todo o mês de novembro.

Foto: Agência Brasil

Como funciona a Black Friday no Brasil?



No mercado brasileiro, a Black Friday funciona como uma grande temporada de ofertas. Lojas físicas, grandes plataformas de comércio eletrônico e pequenos negócios utilizam o período para apresentar descontos, condições especiais de pagamento, cashback, brindes e outros benefícios.

O consumidor, por outro lado, ganhou mais ferramentas para avaliar se a promoção realmente representa uma vantagem.

Segundo Monteiro, a inteligência artificial passou a ajudar nesse processo ao permitir que o consumidor compare preços e avalie ofertas com mais facilidade. Para ele, a tecnologia aumenta a capacidade de identificar se determinada oportunidade é realmente vantajosa.

Quanto essa data movimenta no comércio brasileiro?

A Black Friday já representa uma parcela importante do calendário de vendas do comércio brasileiro.

Em 2025, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projetou R$ 5,4 bilhões em vendas durante a campanha, o maior volume estimado da série histórica iniciada em 2010.

O resultado mostra o peso que a data ganhou para o varejo, embora o desempenho varie de acordo com o cenário econômico, o poder de compra das famílias e as condições oferecidas pelas empresas.

Além do volume financeiro, a Black Friday também alterou a sazonalidade do comércio. O mês de novembro passou a disputar espaço com períodos tradicionalmente fortes do varejo, como dezembro.

Quais itens costumam ser mais procurados pelos brasileiros durante Black Friday?

Entre os produtos que tradicionalmente despertam maior interesse estão smartphones, televisores, notebooks, eletrodomésticos, eletroportáteis, produtos de moda, calçados, perfumes e cosméticos.

Itens para casa e decoração também aparecem entre as categorias procuradas durante o período.

A procura, no entanto, pode mudar conforme o momento econômico e o comportamento do consumidor. Por isso, não existe uma única categoria que funcione da mesma maneira em todas as edições da Black Friday.

Foto: Agência Brasil

Vale a pena esperar para fazer compras neste período?

A resposta depende principalmente do produto e do preço encontrado.

Se a compra não for urgente, acompanhar a variação do valor nas semanas anteriores pode ajudar o consumidor a entender se o desconto anunciado realmente representa uma economia.

A recomendação é evitar olhar apenas para a porcentagem estampada na promoção. Um produto anunciado com “50% de desconto”, por exemplo, só representa uma boa oportunidade se o preço final estiver efetivamente abaixo do valor praticado anteriormente.

O histórico de preços é, portanto, uma das principais ferramentas para fugir de falsas promoções.

Monteiro destaca ainda que o mercado mudou e que não necessariamente é preciso esperar exclusivamente pela última sexta-feira de novembro. Segundo ele, empresas já realizam ações promocionais durante todo o ano e consumidores que acompanham essas marcas podem encontrar boas oportunidades fora do período tradicional.

A orientação do especialista é observar o contexto de cada produto e do próprio consumidor, já que uma estratégia que funciona para uma empresa ou categoria pode não apresentar o mesmo resultado em outra.

Como se preparar para a Black Friday?



Para chegar à Black Friday com mais segurança, o ideal é começar a preparação antes da enxurrada de anúncios.

Uma das principais recomendações é montar uma lista com os produtos que realmente fazem sentido para a compra. Isso ajuda a evitar decisões tomadas apenas pelo apelo de uma promoção.

Também é importante acompanhar os preços com antecedência, comparar diferentes lojas e verificar a reputação do estabelecimento antes de finalizar o pagamento.

Planeje antes de comprar

Antes de entrar na corrida pelas ofertas, o consumidor pode:

Fazer uma lista dos produtos que realmente pretende comprar;

Acompanhar os preços semanas antes da Black Friday;

Comparar o valor em diferentes lojas;

Definir um limite de gastos;

Conferir a reputação da empresa;

Verificar se o site é oficial e possui canais de atendimento;

Observar condições de frete, cashback e cupons;

Evitar compras por impulso motivadas apenas pela porcentagem de desconto.

Outro ponto importante é não concentrar toda a expectativa no dia 27 de novembro.

Com a transformação da Black Friday em uma temporada de promoções, o consumidor pode encontrar ofertas antes da data oficial e também durante a Cyber Monday.

Ao mesmo tempo, o crescimento das ferramentas digitais tornou a pesquisa mais acessível. Para Monteiro, a combinação entre tecnologia, comparação de preços e inteligência artificial dá ao consumidor mais condições para avaliar as ofertas antes de tomar uma decisão.

No lado das empresas, a mudança também é significativa. De acordo com o especialista, marcas têm combinado anúncios, influenciadores afiliados, grupos de WhatsApp e lojas virtuais próprias para controlar ofertas, descontos e benefícios e potencializar as vendas.

Na Black Friday, estratégias como brindes, bônus e cashback ampliado também podem ser utilizadas para aumentar a percepção de vantagem do consumidor.