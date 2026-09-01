CAPACITAÇÃO
Sebrae oferece palestras gratuitas para empreendedores em Salvador
Inscrições abertas para encontros presenciais sobre Simples Nacional, precificação e vendas
A agência do Sebrae no Shopping Center Lapa, em Salvador, realiza durante o mês de setembro uma programação de capacitações presenciais e gratuitas voltada para pequenos negócios.
Os encontros ocorrem no turno da manhã e exigem inscrição prévia à limitação de vagas.
A iniciativa busca preparar micro e pequenas empresas para o período de final de ano, abordando desde o planejamento operacional até mudanças tributárias e gestão de pessoas.
Detalhes da programação de setembro
- 1 de setembro (9h15): os últimos 100 dias do ano: como preparar a sua empresa — Orientações de planejamento para o quadrimestre final.
- 3 de setembro (9h15): como aumentar as vendas até dezembro: estratégias práticas para pequenos negócios — Métodos comerciais para otimizar os resultados no comércio até o Natal.
- 10 de setembro (9h30): o que muda no Simples Nacional e o que você precisa avaliar agora! — Discussão sobre a Reforma Tributária, o modelo híbrido do Simples Nacional, impactos em vendas B2B, fluxo de caixa e o relacionamento com contadores.
- 16 de setembro (9h15): a difícil arte de contratar: o que mudou entre empresas e candidatos — Análise das transformações no recrutamento e nas expectativas profissionais.
- 23 de setembro (9h15): retenção de talentos: o grande desafio das empresas — Abordagem sobre estratégias de permanência de mão de obra qualificada.
- 30 de setembro (9h15): quanto cobrar? Formação de preço na prática — Diretrizes para o cálculo de precificação na rotina comercial.
Serviço
- Evento: Capacitações presenciais para pequenos negócios
- Local: Agência do Sebrae Bahia – Shopping Center Lapa (Salvador)
- Horários: 9h15 (com exceção da edição de 10 de setembro, iniciada às 9h30)
- Inscrições: Plataforma digital do Sebrae Bahia através do site oficial da instituição