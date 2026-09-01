Sebrae oferece palestras gratuitas para empreendedores em Salvador

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A agência do Sebrae no Shopping Center Lapa, em Salvador, realiza durante o mês de setembro uma programação de capacitações presenciais e gratuitas voltada para pequenos negócios.

Os encontros ocorrem no turno da manhã e exigem inscrição prévia à limitação de vagas.

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A iniciativa busca preparar micro e pequenas empresas para o período de final de ano, abordando desde o planejamento operacional até mudanças tributárias e gestão de pessoas.

Detalhes da programação de setembro

1 de setembro (9h15) : os últimos 100 dias do ano: como preparar a sua empresa — Orientações de planejamento para o quadrimestre final.

: os últimos 100 dias do ano: como preparar a sua empresa — Orientações de planejamento para o quadrimestre final. 3 de setembro (9h15) : como aumentar as vendas até dezembro: estratégias práticas para pequenos negócios — Métodos comerciais para otimizar os resultados no comércio até o Natal.

: como aumentar as vendas até dezembro: estratégias práticas para pequenos negócios — Métodos comerciais para otimizar os resultados no comércio até o Natal. 10 de setembro (9h30) : o que muda no Simples Nacional e o que você precisa avaliar agora! — Discussão sobre a Reforma Tributária, o modelo híbrido do Simples Nacional, impactos em vendas B2B, fluxo de caixa e o relacionamento com contadores.

: o que muda no Simples Nacional e o que você precisa avaliar agora! — Discussão sobre a Reforma Tributária, o modelo híbrido do Simples Nacional, impactos em vendas B2B, fluxo de caixa e o relacionamento com contadores. 16 de setembro (9h15) : a difícil arte de contratar: o que mudou entre empresas e candidatos — Análise das transformações no recrutamento e nas expectativas profissionais.

: a difícil arte de contratar: o que mudou entre empresas e candidatos — Análise das transformações no recrutamento e nas expectativas profissionais. 23 de setembro (9h15) : retenção de talentos: o grande desafio das empresas — Abordagem sobre estratégias de permanência de mão de obra qualificada.

: retenção de talentos: o grande desafio das empresas — Abordagem sobre estratégias de permanência de mão de obra qualificada. 30 de setembro (9h15) : quanto cobrar? Formação de preço na prática — Diretrizes para o cálculo de precificação na rotina comercial.

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