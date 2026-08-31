Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

AJUSTE

Congresso adia votação do projeto que acaba com a "taxa das blusinhas"

Caso não seja votada, a medida provisória vai perder validade no dia 8 de setembro

Gustavo Nascimento
Por
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhaes | Câmara dos deputados
Eleições 2026

A votação da medida provisória (MP) sobre o fim da “taxa das blusinhas” foi adiada pela comissão mista do Congresso que analisa o texto. A proposta estava prevista para ser votada nesta segunda-feira, 31, mas foi adiada para terça-feira, 1º de setembro.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), presidente da comissão, disse que o tempo será usado para definir os “últimos detalhes” do relatório.

O fim da taxa de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a campanha à reeleição. A medida foi sancionada pelo governo federal em 2024, mas gerou impopularidade entre a população, o que fez Lula recuar no ano seguinte e reverter a decisão através da MP.

Articulação

O tema voltou a ser debatido no Congresso perto do prazo para que a medida provisória perdesse a validade, o que aconteceria no dia 8 de setembro. Isso aconteceu após um encontro entre Lula, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados.

Após a reunião com Motta e Alcolumbre, o governo conseguiu emplacar parlamentares aliados para os principais postos da comissão, como é o caso do deputado petista Reginaldo Lopes, presidente do colegiado, e da senadora Leila Barros (PDT-DF), relatora do texto.

Após análise na comissão especial, o texto precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Contenção de danos

Considerada por Lula como um ativo eleitoral, o fim da taxa das blusinhas tende a gerar uma repercussão negativa entre a população, apesar de poder despertar uma reação negativa no varejo doméstico, que passou a defender a tributação como forma de equilibrar a concorrência com plataformas estrangeiras.

Diversos setores, em especial o varejo, se posicionam contra o fim da taxa sob o argumento de concorrência desleal com a invasão de importados, sobretudo, chineses.

Leia Também:

INELEGÍVEL

Marçal pede suspensão de inelegibilidade para disputar Presidência
Marçal pede suspensão de inelegibilidade para disputar Presidência imagem

DECISÃO

TSE suspende candidatura de Renan Santos
TSE suspende candidatura de Renan Santos imagem

RETOMADA DO CENTRO

R$ 7 milhões e 5 anos sem IPTU: o projeto para revitalizar a Baixa dos Sapateiros
R$ 7 milhões e 5 anos sem IPTU: o projeto para revitalizar a Baixa dos Sapateiros imagem

Após reuniões com a equipe econômica do governo e representantes do setor produtivo, a relatora Leila Barros decidiu mudanças no texto da MP para regulamentar uma revisão de impactos à indústria que deve acontecer a cada três meses e depois a cada seis meses.

A reavaliação periódica dos impactos da medida viria acompanhada de medidas compensatórias ao mercado doméstico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

congresso nacional Lula medida provisória taxa das blusinhas

Relacionadas

Mais lidas