Shein corta preços em 20% e pressiona marcas do varejo no Brasil

Em meio ao fim da “taxa das blusinhas”, os preços da Shein caíram 19,4% no Brasil, de acordo com uma pesquisa do BTG Pactual. O movimento agressivo da empresa chinesa também acompanha o aumento das restrições na Europa e nos Estados Unidos, de forma que o mercado brasileiro vem ganhando mais protagonismo na estratégia da Shein.

Para notar a queda de preços da Shein, o banco usou como referência uma cesta de 11 categorias de produtos e comparou os preços medianos com os de varejistas brasileiras (Renner, C&A e Riachuelo).

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“A principal conclusão é que a vantagem de preço da Shein aumentou. Sua cesta comparável caiu para R$ 756, ante R$ 939 em junho, enquanto a cesta média das varejistas locais passou a R$ 1.344, ante R$ 1.427. Com isso, a Shein agora está 44% mais barata que a cesta média das varejistas locais, ante 34% em junho”, observam os analistas do BTG Pactual.

De acordo com o levantamento, 86% dos produtos da Shein estão em promoção, contra 79% em junho. O desconto mediano está em 35%, contra 30% no outro mês.

O BTG ponderou que o levantamento não distingue entre produtos importados e aqueles vendidos por vendedores nacionais e também não inclui impostos e custos de frete.

“Portanto, a diferença efetivamente percebida pelo cliente pode ser diferente da diferença entre os preços de etiqueta. Mesmo com essa ressalva, os dados de agosto apontam para uma ampliação da diferença de preços e reforçam a pressão sobre preços como um dos principais riscos a serem monitorados pelas varejistas de vestuário locais”, acrescentam os analistas.

Variação das concorrentes

Ainda segundo o banco, o preço da cesta da Riachuelo também apresentou forte recuo no período de junho a agosto (18%), enquanto o da Renner caiu 4% e o da C&A subiu 6%.

“Isso alterou o ranking das empresas locais: em junho, Renner e C&A tinham cestas semelhantes, enquanto a Riachuelo apresentava um prêmio; em agosto, a C&A passou a ter a cesta local mais cara (R$ 1.440), a Renner ficou no meio (R$ 1.327) e a Riachuelo se tornou a varejista local mais barata (R$ 1.266), mais próxima da Shein do que antes”, informou o relatório.