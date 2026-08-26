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ACERTO

Lula, Motta e Alcolumbre acordam em avançar com blusinhas e 6x1

Presidentes se reuniram nesta quarta-feira, 26, e definiram pautas prioritárias

Anderson Ramos
Por
Alcolumbre, Lula e Motta, almoçaram no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira, 26.
Alcolumbre, Lula e Motta, almoçaram no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira, 26. - Foto: Ricardo Stuckert / PR
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reuniram nesta quarta-feira, 26, e se entenderam sobre o avanço das votações da PEC do fim da escala 6x1 e da Medida Provisória do fim da taxa das blusinhas.

O trio participou de um almoço de mais de duas horas no Palácio do Alvorada. Lula disse que teve uma “excelente conversa” com Alcolumbre e Motta, na qual ajustaram as prioridades de pautas no Congresso.

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Entre segunda, 31 e a sexta-feira, 4, da semana que vem, o Congresso fará a análise e votação de matérias no próximo esforço concentrado.

Alcolumbre e Motta, prometeram votar a MP da taxa das blusinhas ao longo da próxima semana. Eles afirmaram que será montada a comissão mista para debater o tema e, em seguida, a matéria deverá ser levada ao plenário das duas Casas.

A MP da taxa das blusinhas precisa ser aprovada até 8 de setembro. Se não for votada, a medida perde a validade, e a alíquota para pequenas compras volta a ser cobrada poucas semanas antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Escala 6x1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 também esteve na pauta do almoço. Segundo o presidente do Senado, os parlamentares devem fazer a análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no entanto, não prometeu votação no plenário.

Segundo Alcolumbre a PEC da Segurança também deve avançar na CCJ. Lula disse que, assim que houver a aprovação da proposta, criará o Ministério da Segurança Pública e buscará orçamento para a nova pasta.

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O encontro também tratou sobre o Marco Legal dos minerais críticos e do Redata, que detalha condições para os Data Centers funcionarem no país.

Nas redes sociais, Lula agradeceu aos presidentes pela conversa e pelos compromissos firmados.

“Fiquei muito feliz porque os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Motta decidiram colocar esses temas em tramitação e votação com a urgência que o país merece”.

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Davi Alcolumbre escala 6x1 hugo motta Lula taxa das blusinhas

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