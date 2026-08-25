Relator do fim da escala 6x1 quer entregar parecer nesta quinta (27)

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O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), descarta fazer mudanças no texto aprovado pelo plenário da Câmara.

Segundo Aziz, a intenção é evitar que a proposta precise retornar para a análise dos deputados. Se for aprovado pelo Senado sem mudanças, o texto poderá seguir diretamente para a promulgação.

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O senador disse à CNN que planeja apresentar o relatório já nesta quinta-feira, 27. A próxima sessão prevista pelo presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), deve ocorrer na semana que vem, quando os parlamentares devem fazer esforço concentrado para votações.

Se houver pedido de vista na CCJ, parlamentares avaliam que regimentalmente é possível conceder uma hora de pausa nos trabalhos do colegiado para depois a sessão ser retomada em seguida com a votação.

Planalto pressiona

O Palácio do Planalto intensificou a ofensiva para acelerar a tramitação da PEC que propõe o fim da jornada de trabalho 6x1 e arrisca previsões de que é possível articular a análise no plenário do Senado antes da eleição em outubro.

Às vésperas de um novo esforço concentrado no Legislativo — o último conjunto de votações antes do primeiro turno das eleições —, o presidente Lula (PT) e os interlocutores políticos cobram publicamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para garantir a análise da matéria.

A articulação começou a surtir efeito após a reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que retomaram o diálogo após três meses de distanciamento. O presidente do Senado atendeu ao pleito governista e deu encaminhamento ao texto, enviando a proposta à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), etapa obrigatória antes de o tema ir a Plenário.