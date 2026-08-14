Escala 6x1: proposta avança no Senado após trégua entre Lula e Alcolumbre

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta sexta-feira, 14, que encaminhou para análise das comissões na Casa as três principais prioridades do governo federal:

PEC que prevê o fim da escala 6x1

PEC da Segurança Pública

Projeto de lei que estabelece o marco legal de minerais críticos.

As PECs foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tramitarão antes da votação no plenário da Casa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida adotada por Alcolumbre ocorre após encontros com o presidente Lula (PT) — o último deles ocorreu na quarta-feira, 12.

"Foi um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do Governo e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país", informou Alcolumbre em nota divulgada hoje.

"São matérias de alta complexidade que seguirão o rito ordinário e regimental no Senado, com a análise e o aprofundamento necessários", completou o presidente da Casa.

Temas engavetados após crise

Os temas considerados prioridade ao Poder Executivo estavam parados no Senado após o rompimento de Lula e Alcolumbre devido à rejeição da indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, nas últimas semanas, os dois retomaram o diálogo — apenas nesta semana, eles se encontraram três vezes.

Votação só depois das eleições

Apesar do gesto ao governo Lula perto do início da campanha eleitoral, a avaliação no Senado, contudo, é que esses temas devem ficar para depois das eleições.

Em meio ao período eleitoral, o Congresso terá só mais uma semana de esforço concentrado no início do mês de setembro.