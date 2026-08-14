POLÍTICA
Escala 6x1: proposta avança no Senado após trégua entre Lula e Alcolumbre
PEC da Segurança também foi destravada após encontro entre os presidentes do Senado e da República
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta sexta-feira, 14, que encaminhou para análise das comissões na Casa as três principais prioridades do governo federal:
- PEC que prevê o fim da escala 6x1;
- PEC da Segurança Pública;
- Projeto de lei que estabelece o marco legal de minerais críticos.
As PECs foram encaminhadas para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tramitarão antes da votação no plenário da Casa.
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A medida adotada por Alcolumbre ocorre após encontros com o presidente Lula (PT) — o último deles ocorreu na quarta-feira, 12.
"Foi um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do Governo e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país", informou Alcolumbre em nota divulgada hoje.
"São matérias de alta complexidade que seguirão o rito ordinário e regimental no Senado, com a análise e o aprofundamento necessários", completou o presidente da Casa.
Temas engavetados após crise
Os temas considerados prioridade ao Poder Executivo estavam parados no Senado após o rompimento de Lula e Alcolumbre devido à rejeição da indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).
No entanto, nas últimas semanas, os dois retomaram o diálogo — apenas nesta semana, eles se encontraram três vezes.
Votação só depois das eleições
Apesar do gesto ao governo Lula perto do início da campanha eleitoral, a avaliação no Senado, contudo, é que esses temas devem ficar para depois das eleições.
Em meio ao período eleitoral, o Congresso terá só mais uma semana de esforço concentrado no início do mês de setembro.