Alcolumbre dá recado a Lula sobre demora para votar fim da escala 6x1

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), atribuiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a demora para avançar com pautas de interesse do governo na Casa, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

Quando cobrado sobre o assunto, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, Alcolumbre tem se esquivado e dado o recado:

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“A culpa é do Lula, que ficou 90 dias sem falar comigo”, disse o presidente do Senado a um influente parlamentar da base governista.

Pressão sem resultado

Há mais de dois meses, o Palácio do Planalto tem pressionado Alcolumbre pela votação do fim da escala 6x1, uma das principais bandeiras da campanha à reeleição de Lula.

A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, prevê jornada de 40 horas semanais, distribuída em cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Apesar das cobranças de integrantes do governo, aliados de Alcolumbre avaliam que a proposta só deverá ser discutida pelo Senado após as eleições de outubro, quando o cenário da disputa presidencial estiver definido.

Reaproximação com Lula

Após três meses de afastamento, Lula e Alcolumbre voltaram a se encontrar na semana passada, durante um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma nova reunião entre os dois está prevista para esta quarta-feira (12).

O primeiro encontro foi marcado por uma tentativa de resolver o desgaste entre os dois. O principal motivo do rompimento foi a derrota do candidato de Lula ao STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, em uma votação no Senado conduzida por Alcolumbre.