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TEMAS CRUCIAIS

Fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas: Lula diz que Brasil está pronto para mudar

Executivo se reúne com presidentes da Câmara dos Deputados e Senado para discutir temas

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Lula ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)
Lula ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
Eleições 2026

O Brasil deve avançar nesta quarta-feira, 26, com dois temas cruciais que mudará a vida de milhares de brasileiros: o fim da escala 6x1 e o futuro da taxa das blusinhas.

O tema será discutido no Palácio do Planalto durante almoço com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente.

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Minutos antes do encontro, o presidente Lula (PT) se pronunciou nas redes sociais e definiu a reunião como "importante" para o avanço do país. Segundo ele, o Brasil "está pronto" para avançar com as temáticas.

"O Brasil está pronto para dar estes passos e para garantir mais tempo e segurança para as famílias brasileiras”, escreveu ele no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 26.

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Outras duas pautas também serão tratadas durante o encontro, são essas: PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos.

“Hoje é um dia importante para o nosso futuro. Vou me reunir com os presidentes Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado) para tratar, com a urgência que o povo brasileiro precisa, de quatro assuntos: fim da escala 6 x 1 e da taxa das blusinhas, PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos”, afirmou ele.

Com isso, a expectativa do governo é que os projetos sejam postos em votação no Congresso Nacional antes do primeiro turno das eleições, no dia 4 de outubro.

Lula pode definir futuro da taxa das blusinhas nesta quarta-feira

A reunião de hoje pode resultar em uma decisão sobre a medida provisória (MP) que mantém zerado o imposto de importação para compras de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”.

A medida que estabeleceu a isenção está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até 8 de setembro para não perder a validade.

Caso o Congresso não vote o texto dentro do prazo, o imposto de importação volta a ser cobrado sobre essas compras internacionais.

A votação se tornou uma das prioridades do governo porque Lula tem defendido publicamente a manutenção da isenção e teme os efeitos políticos de uma eventual volta da cobrança.

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