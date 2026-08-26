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IMPOSTO

Lula pode definir futuro da taxa das blusinhas nesta quarta-feira

Presidente se reúne com Alcolumbre e Motta para negociar votação no Congresso

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Hugo Motta, Lula e Davi Alcolumbre
Hugo Motta, Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira, 26, com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um almoço no Palácio da Alvorada.

A reunião pode resultar em uma decisão sobre a medida provisória (MP) que mantém zerado o imposto de importação para compras de até US$ 50, conhecida como “taxa das blusinhas”.

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A medida que estabeleceu a isenção está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até 8 de setembro para não perder a validade.

Caso o Congresso não vote o texto dentro do prazo, o imposto de importação volta a ser cobrado sobre essas compras internacionais.

A votação se tornou uma das prioridades do governo porque Lula tem defendido publicamente a manutenção da isenção e teme os efeitos políticos de uma eventual volta da cobrança.

No último domingo, 23, em entrevista à Record TV, o petista demonstrou confiança em um acordo com o Congresso e afirmou que o fim da taxa das blusinhas seria anunciado.

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Outras pautas estão na mesa

A reunião desta quarta-feira não deve tratar apenas da isenção para compras de até US$ 50. Lula também quer destravar outras propostas consideradas prioritárias pelo governo antes das eleições de outubro.

Entre elas estão a PEC que prevê o fim da escala 6×1, a PEC da Segurança Pública, o projeto que regulamenta a exploração de minerais críticos e o Redata, programa que cria um regime especial de tributação para serviços de data centers.

O Congresso terá, entre 31 de agosto e 3 de setembro, um período de esforço concentrado para votar propostas antes do calendário eleitoral.

Reaproximação

A articulação para destravar as pautas ocorre em meio a uma tentativa de reaproximação entre Lula e os comandos da Câmara e do Senado.

Na semana passada, o presidente viajou com Hugo Motta para uma agenda no Rio Grande do Norte e também retomou o diálogo com Alcolumbre.

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Davi Alcolumbre hugo motta Lula taxa das blusinhas

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