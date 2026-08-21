Lula discutirá fim da taxa das blusinhas com Motta e Alcolumbre

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na quinta-feira, 20, que vai discutir o fim da chamada taxa das blusinhas com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na próxima quarta-feira, 26.

A medida provisória (MP) que prevê o fim da cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50 está em análise no Congresso e perde a validade em 8 de setembro. Para que a proposta fique permanente, o texto precisa ser votado pelos parlamentares antes dessa data.

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A semana de esforço concentrado do Congresso, prevista para ocorrer entre 31 de agosto e 4 de setembro, será o período em que a votação poderá ser realizada.

A ideia do encontro, segundo Lula, é buscar um acordo com os presidentes das duas Casas para viabilizar a aprovação do texto e acabar com a taxação.

Fim da escala de trabalho 6x1

Lula disse ainda que a reunião com Motta e Alcolumbre também deve tratar da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Candidato à reeleição, o petista defendeu também a eleição de parlamentares alinhados ao governo para aprovar as duas propostas.

“Quero que votem em deputados nossos para aprovar o fim da escala 6x1, para acabar com a taxa das blusinhas, para que as mulheres comprem o que quiser por 50 dólares. Eu, o Hugo e o Alcolumbre vamos na quarta decidir acabar com a taxação da blusinha”, afirmou.

A declaração foi feita durante um comício no Rio Grande do Norte.