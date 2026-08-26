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Empresa nacional de segurança abre vagas para Salvador; veja cargos

Além da capital, oportunidades contemplam o interior da Bahia

Luiza Nascimento
Por
Grupo GR
Grupo GR - Foto: Divulgação

Salvador está com cinco vagas abertas na empresa nacional de segurança patrimonial e terceirização de serviços, Grupo GR. Além da capital, Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, tem duas oportunidades.

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT. Os salários e benefícios não foram divulgados, no entanto, a empresa garante que ambos são compatíveis com o mercado. O grupo oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.

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Confira vagas disponíveis:

  • Agente de portaria: 1 para Salvador e 1 para Santo Antônio de Jesus;
  • Controlador de acesso: 1 para Salvador;
  • Fiscal de patrimônio:1 para Salvador;
  • Vigilante: 2 para Salvador;
  • Vigilante condutor: 1 para Santo Antônio de Jesus.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar através deste link.

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Tags

Salvador Santo Antônio de Jesus Vagas de Emprego

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