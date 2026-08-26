EMPREGOS & NEGÓCIOS
Empresa nacional de segurança abre vagas para Salvador; veja cargos
Além da capital, oportunidades contemplam o interior da Bahia
Salvador está com cinco vagas abertas na empresa nacional de segurança patrimonial e terceirização de serviços, Grupo GR. Além da capital, Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, tem duas oportunidades.
Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT. Os salários e benefícios não foram divulgados, no entanto, a empresa garante que ambos são compatíveis com o mercado. O grupo oferece ainda treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.
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Confira vagas disponíveis:
- Agente de portaria: 1 para Salvador e 1 para Santo Antônio de Jesus;
- Controlador de acesso: 1 para Salvador;
- Fiscal de patrimônio:1 para Salvador;
- Vigilante: 2 para Salvador;
- Vigilante condutor: 1 para Santo Antônio de Jesus.
Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar através deste link.