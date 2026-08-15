BRASIL
Automação pode substituir 56% das horas trabalhadas no Brasil
Avanço é capaz de destravar até US$ 135 bilhões na economia brasileira até 2030
Cerca de 56% das horas trabalhadas no Brasil poderiam ser automatizadas com a tecnologia disponível, de acordo com um levantamento realizado pelo McKinsey Global Institute. Segundo a pesquisa, o avanço é capaz de destravar até US$ 135 bilhões na economia brasileira até 2030.
Países como Coreia do Sul, Singapura, Alemanha e Japão lideram a corrida global pela automação industrial. O recurso visa compensar a baixa produtividade e envelhecimento da população.
No entanto, neste momento, o Brasil concentra esforços no debate sobre o fim da escala 6x1, custo da contratação pela CLT e a insegurança jurídica.
Entre as principais automações estão:
- Carros autônomos;
- lojas sem caixas;
- robôs de entrega;
- galpões operados por máquinas.
No entanto, especialistas alertam que encarecer a hora trabalhada sem aumento correspondente de produtividade pode causar a substituição de trabalhadores por máquinas, gerando o desemprego em massa.
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A pesquisa demonstra ainda que o potencial econômico da automação no Brasil é expressivo e coloca o país em patamar semelhante ao Chile.
Desta forma, até 2030, é esperado que o Brasil se torne a segunda maior oportunidade da América Latina, atrás apenas do México.
Além disso, o levantamento projeta ainda que 78% das habilidades demandadas no país continuarão dependendo de trabalho humano, o que preserva uma parcela maior de funções humanas.
Confira trabalhos que podem ser substituídos por automação:
- Operação de caixa;
- telemarketing;
- conferência de estoque;
- rotinas administrativas.
Por outro lado, podem ganhar espaço profissionais responsáveis por construir e manter as máquinas, como técnicos de manutenção, analistas de dados e especialistas em inteligência artificial, e trabalhadores da chamada economia do cuidado, como profissionais de saúde, educação e outras funções que dependem de interação humana.