Automação pode substituir 56% das horas trabalhadas no Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Cerca de 56% das horas trabalhadas no Brasil poderiam ser automatizadas com a tecnologia disponível, de acordo com um levantamento realizado pelo McKinsey Global Institute. Segundo a pesquisa, o avanço é capaz de destravar até US$ 135 bilhões na economia brasileira até 2030.

Países como Coreia do Sul, Singapura, Alemanha e Japão lideram a corrida global pela automação industrial. O recurso visa compensar a baixa produtividade e envelhecimento da população.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, neste momento, o Brasil concentra esforços no debate sobre o fim da escala 6x1, custo da contratação pela CLT e a insegurança jurídica.

Entre as principais automações estão:

Carros autônomos;

lojas sem caixas;

robôs de entrega;

galpões operados por máquinas.

No entanto, especialistas alertam que encarecer a hora trabalhada sem aumento correspondente de produtividade pode causar a substituição de trabalhadores por máquinas, gerando o desemprego em massa.

Mercado de trabalho pode ter grande mudança até 2030

A pesquisa demonstra ainda que o potencial econômico da automação no Brasil é expressivo e coloca o país em patamar semelhante ao Chile.

Desta forma, até 2030, é esperado que o Brasil se torne a segunda maior oportunidade da América Latina, atrás apenas do México.

Além disso, o levantamento projeta ainda que 78% das habilidades demandadas no país continuarão dependendo de trabalho humano, o que preserva uma parcela maior de funções humanas.

Confira trabalhos que podem ser substituídos por automação:

Operação de caixa;

telemarketing;

conferência de estoque;

rotinas administrativas.

Por outro lado, podem ganhar espaço profissionais responsáveis por construir e manter as máquinas, como técnicos de manutenção, analistas de dados e especialistas em inteligência artificial, e trabalhadores da chamada economia do cuidado, como profissionais de saúde, educação e outras funções que dependem de interação humana.