Feira em Salvador oferece 300 vagas na construção com salários de até R$ 6,8 mil

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Líder na geração de novos empregos no setor industrial baiano no primeiro semestre de 2026, com mais de 13 mil carteiras assinadas, o segmento da construção civil ganha um importante reforço para contratações em Salvador. A Feira da Empregabilidade da ConstruNordeste vai ofertar mais de 300 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz.

O evento gratuito será realizado nesta sexta-feira, 14, a partir das 14h, no Centro de Convenções de Salvador, sob a organização do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). A ação vai reunir 18 empresas do setor.

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Os profissionais interessados devem garantir a inscrição prévia no site oficial do evento: ielbahia.com.br/construnordeste-2026.

Vagas CLT com salários de até R$ 6.800

A maior parte das oportunidades disponíveis é para contratação com carteira assinada (CLT). São mais de 60 cargos abertos, contemplando funções como mestre de obras, almoxarife, vendedor, consultor comercial e coordenador de manutenção.

As remunerações totais, somando salário e benefícios, variam entre R$ 2.700 e R$ 6.800, a depender do cargo e do nível de experiência exigido.

Oportunidades para estágio e Jovem Aprendiz

Para quem está estudando, a feira disponibiliza vagas de estágio voltadas para os níveis médio, técnico e superior. As oportunidades englobam cursos como Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura, Administração, Logística e Elétrica, com bolsas-auxílio que vão de R$ 700 a R$ 1.700.

O evento conta também com vaga aberta para o programa Jovem Aprendiz, oferecendo bolsa de R$ 810.

Contato direto com recrutadores e banco de talentos

A feira busca encurtar caminhos no mercado de trabalho. O gerente de Desenvolvimento de Carreiras do IEL, Afonso Monteiro, destaca que o espaço é ideal para networking. "Os participantes vão encontrar as vagas, dialogar com as empresas e se inscrever nos portais. Caso o profissional não ache uma vaga imediata para o seu perfil, poderá se cadastrar no banco de talentos para oportunidades futuras", explica.

A especialista em Carreiras do SENAI, Ana Persi, enfatiza o ganho de agilidade na recolocação profissional. "O candidato entende os processos seletivos e tem a chance de um match direto com os recrutadores, ampliando as possibilidades de avançar nas seleções e potencializar seu crescimento", pontua.