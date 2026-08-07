NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR
Seagri abre edital na Bahia: veja como concorrer a vagas com salário de R$ 3,8 mil
Inscrições começam dia 13 e seleção será feita exclusivamente por análise curricular
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) publicou o edital para a realização de um novo processo seletivo simplificado. A seleção oferece 35 vagas temporárias destinadas a profissionais de níveis médio e superior. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 13 deste mês, com prazo final programado para o dia 21, por meio do portal oficial de seleções do estado (selecao.ba.gov.br).
As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação técnico-administrativas e operacionais. Os vencimentos iniciais variam entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40, acompanhados de benefícios como auxílio-refeição e auxílio-transporte.
A contratação busca suprir demandas específicas do órgão estadual, oferecendo estabilidade temporária com possibilidade de prorrogação do vínculo de trabalho.
Distribuição das vagas e áreas contempladas
- Nível Médio (10 vagas): Oportunidades voltadas para o cargo de Assistente Administrativo.
- Nível Superior (25 vagas): Vagas distribuídas entre as graduações de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia Agronômica.
- Outras formações superiores: O edital contempla ainda formados em Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Medicina Veterinária, Química, Tecnologia da Informação e Zootecnia.
O processo de avaliação dos candidatos será simplificado e ágil, dispensando a aplicação de provas objetivas ou discursivas presenciais. A etapa única de seleção consistirá estritamente na Análise Curricular, onde serão pontuadas a formação acadêmica e as experiências profissionais comprovadas pelos inscritos.
Os profissionais contratados assinarão vínculo temporário com duração inicial de até três anos. O contrato prevê a possibilidade de renovação por igual período, totalizando até seis anos de atuação no serviço público estadual.
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Como realizar a inscrição no processo seletivo
Os candidatos devem efetuar o cadastro de forma totalmente online dentro do prazo estipulado no cronograma oficial. Não haverá cobrança ou atendimento presencial para a entrega de documentação.
Para consultar o regulamento na íntegra, verificar os critérios detalhados da análise de títulos e conferir todas as especificações dos cargos, os interessados devem acessar o edital completo disponível no site da Seagri (ba.gov.br/seagri) ou diretamente pelo portal de seleções da Bahia (selecao.ba.gov.br).
Quais são as vagas disponíveis no processo seletivo da Seagri?
O processo seletivo da Seagri oferece 35 vagas temporárias, sendo 10 para nível médio (Assistente Administrativo) e 25 para nível superior, com formações como Administração, Direito, e Engenharia Agronômica.
Como posso me inscrever no processo seletivo da Seagri?
A inscrição deve ser realizada online através do portal oficial de seleções da Bahia, entre os dias 13 e 21 deste mês. Não há cobrança de taxa ou atendimento presencial.
Qual é a remuneração para as vagas da Seagri?
Os vencimentos iniciais para os cargos variam entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40, além de benefícios como auxílio-refeição e auxílio-transporte.
Como será a avaliação dos candidatos?
A avaliação será feita por meio da Análise Curricular, sem a aplicação de provas. A pontuação será baseada na formação acadêmica e experiências profissionais comprovadas.
Qual é a duração do contrato para os aprovados?
Os contratos terão duração inicial de até três anos, com possibilidade de prorrogação por mais três anos, totalizando até seis anos de atuação no serviço público.