Seagri abre edital na Bahia: veja como concorrer a vagas com salário de R$ 3,8 mil

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A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) publicou o edital para a realização de um novo processo seletivo simplificado. A seleção oferece 35 vagas temporárias destinadas a profissionais de níveis médio e superior. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 13 deste mês, com prazo final programado para o dia 21, por meio do portal oficial de seleções do estado (selecao.ba.gov.br).

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação técnico-administrativas e operacionais. Os vencimentos iniciais variam entre R$ 3.170,32 e R$ 3.810,40, acompanhados de benefícios como auxílio-refeição e auxílio-transporte.

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A contratação busca suprir demandas específicas do órgão estadual, oferecendo estabilidade temporária com possibilidade de prorrogação do vínculo de trabalho.

Distribuição das vagas e áreas contempladas

Nível Médio (10 vagas): Oportunidades voltadas para o cargo de Assistente Administrativo.

Oportunidades voltadas para o cargo de Assistente Administrativo. Nível Superior (25 vagas): Vagas distribuídas entre as graduações de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia Agronômica.

Vagas distribuídas entre as graduações de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Engenharia Agronômica. Outras formações superiores: O edital contempla ainda formados em Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Medicina Veterinária, Química, Tecnologia da Informação e Zootecnia.

O processo de avaliação dos candidatos será simplificado e ágil, dispensando a aplicação de provas objetivas ou discursivas presenciais. A etapa única de seleção consistirá estritamente na Análise Curricular, onde serão pontuadas a formação acadêmica e as experiências profissionais comprovadas pelos inscritos.

Os profissionais contratados assinarão vínculo temporário com duração inicial de até três anos. O contrato prevê a possibilidade de renovação por igual período, totalizando até seis anos de atuação no serviço público estadual.

Como realizar a inscrição no processo seletivo

Os candidatos devem efetuar o cadastro de forma totalmente online dentro do prazo estipulado no cronograma oficial. Não haverá cobrança ou atendimento presencial para a entrega de documentação.

Para consultar o regulamento na íntegra, verificar os critérios detalhados da análise de títulos e conferir todas as especificações dos cargos, os interessados devem acessar o edital completo disponível no site da Seagri (ba.gov.br/seagri) ou diretamente pelo portal de seleções da Bahia (selecao.ba.gov.br).