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Companhia da Petrobras tem 4.171 vagas com ganhos acima de R$ 15 mil

A Trasnspetro publicou no Diário Oficial da União um edital de convocação para um sorteio público

Carla Melo
Por
Terminal da Transpetro
Terminal da Transpetro - Foto: Por Diego Baravelli | Wikipedia

A PETROBRAS Transporte S.A, conhecida como Transpetro, deve oferecer um total de 4.171 oportunidades para os quadros de terra e de mar, em ao menos quatro processos seletivos.

A companhia da estatal publicou no Diário Oficial da União um edital de convocação para um sorteio público que antecede a divulgação do documento.

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Embora as inscrições ainda não estejam abertas, o material já confirma a estrutura da seleção. São oportunidades de nível médio e nível superior, contemplando funções em diferentes áreas de atuação da empresa.

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O edital de convocação n.º 1/2026 informa que serão 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva.

Distribuição das vagas

Edital 01 – Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)

  • 89 vagas imediatas e 1.869 oportunidades (vagas + cadastro de reserva)

Edital 02 – Quadro de Mar (Oficiais)

  • 91 vagas imediatas e 1.001 oportunidades (vagas + cadastro de reserva)

Edital 03 – Quadro de Terra (Nível Médio)

  • 44 vagas imediatas e 614 oportunidades (vagas + cadastro de reserva)

Edital 04 – Quadro de Terra (Nível Superior)

  • 57 vagas imediatas e 687 oportunidades (vagas + cadastro de reserva)

Entre as funções previstas estão cargos para oficiais, suboficiais, guarnição, áreas administrativas, engenharia, tecnologia, saúde, segurança, logística, contabilidade e diversas outras especialidades. As informações completas estarão nos respectivos editais.

Salários e benefícios previstos

Segundo informações divulgadas pela Transpetro, as remunerações poderão chegar a R$ 15.034,81, conforme o cargo. Os aprovados também deverão contar com benefícios previstos no acordo coletivo, incluindo plano de saúde, previdência complementar, etc.

Requisitos de formação

O seletivo Transpetro atenderá diferentes escolaridades. Na área marítima, haverá vagas para os quadros de oficiais, suboficiais e guarnição. Já para o quadro de terra, serão publicados dois editais, um para o nível médio e outro para nível superior.

As vagas em terra serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, enquanto a área marítima terá abrangência nacional. Além disso, a empresa informou que as provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

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Tags

concurso processo seletivo Transpetro vagas

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