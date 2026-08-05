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OPORTUNIDADES

MPT abre inscrição em concurso de estágio em direito na Bahia

A remuneração pode chegar a até R$ 2,4 mil

Carla Melo
Por
Sede do MPT em Salvador
Sede do MPT em Salvador - Foto: DIVULGAÇÃO MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu inscrições para um concurso que vai selecionar estagiários do curso de direito. As oportunidades são para Salvador e mais sete cidades no interior do estado.

As vagas estão disponíveis nas seguintes cidades:

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  • Salvador
  • Barreiras
  • Eunápolis
  • Itabuna
  • Juazeiro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Vitória da Conquista
  • Feira de Santana

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de agosto através do site da Cosmo SG. Após preencher o formulário eletrônico, é preciso imprimir o comprovante e fazer a confirmação presencial da inscrição, na sede local do MPT no município onde pretende estagiar, nos dias 17 e 18 de agosto.

Os candidatos também devem apresentar:

  • comprovante de inscrição original impresso gerado eletronicamente;
  • documento de identidade original com foto (RG, CNH, CTPS, passaporte, etc);
  • 300g de leite em pó, que posteriormente será doado a instituições sem fins lucrativos

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Etapas do processo seletivo

Além das dez vagas imediatas para o processo seletivo, os aprovados que não forem selecionados inicialmente vão compor um cadastro de reserva e poderão ser convocados em até dois anos.

Só poderão concorrer alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva nas instituições de ensino conveniadas com o órgão. As etapas do processo seletivo incluem provas, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas no dia 23 de agosto às 8h15. Os locais serão divulgados posteriormentes para os candidatos inscritos.

Remuneração

Os selecionados vão receber uma bolsa mensal de R$ 1.320, para o caso de estudantes de graduação, e de R$ 2.640 para o estágio de pós-graduação. Além da bolsa, o MPT oferece auxílio-transporte de R$ 12 por dia e seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais.

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Bahia concurso estágio

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