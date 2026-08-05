MPT abre inscrição em concurso de estágio em direito na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu inscrições para um concurso que vai selecionar estagiários do curso de direito. As oportunidades são para Salvador e mais sete cidades no interior do estado.

As vagas estão disponíveis nas seguintes cidades:

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Salvador

Barreiras

Eunápolis

Itabuna

Juazeiro

Santo Antônio de Jesus

Vitória da Conquista

Feira de Santana

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de agosto através do site da Cosmo SG. Após preencher o formulário eletrônico, é preciso imprimir o comprovante e fazer a confirmação presencial da inscrição, na sede local do MPT no município onde pretende estagiar, nos dias 17 e 18 de agosto.

Os candidatos também devem apresentar:

comprovante de inscrição original impresso gerado eletronicamente;

documento de identidade original com foto (RG, CNH, CTPS, passaporte, etc);

300g de leite em pó, que posteriormente será doado a instituições sem fins lucrativos

Etapas do processo seletivo

Além das dez vagas imediatas para o processo seletivo, os aprovados que não forem selecionados inicialmente vão compor um cadastro de reserva e poderão ser convocados em até dois anos.

Só poderão concorrer alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva nas instituições de ensino conveniadas com o órgão. As etapas do processo seletivo incluem provas, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas no dia 23 de agosto às 8h15. Os locais serão divulgados posteriormentes para os candidatos inscritos.

Remuneração

Os selecionados vão receber uma bolsa mensal de R$ 1.320, para o caso de estudantes de graduação, e de R$ 2.640 para o estágio de pós-graduação. Além da bolsa, o MPT oferece auxílio-transporte de R$ 12 por dia e seguro de acidentes pessoais. A carga horária é de 20 horas semanais.