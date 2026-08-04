Bahia tem mais de 2,7 mil vagas para concursos e seleções em agosto

A Bahia está oferecendo ao menos 2.709 vagas para concursos públicos e processos seletivos simplificados no mês de agosto.

São oportunidades imediatas e temporárias, voltadas a profissionais com nível fundamental, médio, técnico e superior.

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Os salários variam entre R$ 1.624 a até R$ 16.495,67, a depender do cargo e da escolaridade exigida.

Confira as oportunidades oferecidas:

Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas até o dia 7 de agosto para o concurso público para reforçar os quadros da Rede Municipal de Ensino. O edital, divulgado pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira, 9, oferece cerca de 190 vagas imediatas para os profissionais, com salários de até R$ 6.156,76.

Ao todo, dois cargos estão disponíveis: o de Professor Municipal, com 130 vagas distribuídas entre jornadas de 20 e 40 horas semanais, e Coordenador Pedagógico, com 60 vagas que possuem carga horária de 40 horas semanais.

A prova objetiva está marcada para o dia 27 de setembro de 2026 e a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de desempenho, avaliação de títulos e avaliação psicológica.

Prefeitura de Ribeira do Pombal

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, a 300 km de Salvador, está com inscrições abertas para um concurso público com salários para contratação e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior.

São 19 vagas para efetivação imediata, distribuídas entre cinco cargos, com carga horária de 40 horas semanais. Entre eles, guarda civil, fiscal de vigilância sanitária e fiscal de urbanismo. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil.

Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de agosto. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Nacional de Educação de Tecnologia (INETE), organizador do certame.

Polícia Civil da Bahia

A Polícia Civil da Bahia abriu um concurso público com 750 vagas para contratação de novos servidores. As oportunidades são para os cargos de delegado, escrivão e investigador de polícia e os salários podem chegar a até R$ 16.495,67.

As inscrições estarão abertas das 9h do dia 7 de agosto às 14h do dia 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP.

Rede SARAH

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) lançou um processo seletivo simplificado para a contratação de Técnico de Enfermagem, na Rede SARAH. Ao todo, o certame oferece 18 vagas imediatas que serão distribuídas em Salvador, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Luís.

Durante o treinamento, com duração de até quatro meses, o candidato ganhará mensalmente uma bolsa no valor de R$ 3.996,78. Ao término do treinamento, o candidato apto assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salário de R$ 6.148,89.

Os interessados no processo seletivo simplificado deverão se inscrever de maneira online, no período previsto de 3 a 23 de agosto de 2026, por meio do preenchimento de formulário de inscrição para a vaga de interesse.

Prefeitura de Conceição do Coité

A Prefeitura de Conceição do Coité está com concurso aberto para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito. Ao todo, serão 27 vagas destinadas ao nível Ensino Médio.

Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 1.700,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

O período de inscrições está aberto desde 25 de julho até 11 de agosto de 2026, por meio do site da banca organizadora ISET. A taxa de participação é de R$ 90.

Prefeitura de Alcobaça

A Prefeitura de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, lançou um processo seletivo que oferece 481 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 1.624.

Do total de vagas do processo seletivo, 273 são imediatas e as outras 254 são destinadas para formação de cadastro de reserva.

A inscrição acontece no período das 8h do dia 23 de julho até 23h59 do dia 10 de agosto de 2026, mediante pagamento da taxa no valor de R$ 100, R$ 90 ou R$ 65. A candidatura pode ser feita pelo site da Planejar, ressaltando que o edital e demais atualizações encontram-se no mesmo portal.

Prefeitura de Abaré

A Prefeitura de Abaré lançou um concurso público com 101 vagas imediatas e cadastro reserva. As oportunidades, voltadas ao nível médio, têm salário de R$ 3.242,00, para atuação em jornadas semanais de 40 horas.

O cargo disponível neste concurso público é o de Agente Comunitário de Saúde (ACS), que exige uma série de requisitos. As inscrições neste concurso público deve ser realizadas no período de 13 de julho a 12 de agosto de 2026, no site da banca Instituto IASPE.

DPE Bahia

A Defensoria Pública Geral do Estado da Bahia (DPE BA) lançou um processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado sob regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Todas as oportunidades serão lotadas na capital, Salvador. Todos trabalharão em jornadas de 12 horas semanais. A remuneração, em troca desse regime de plantão, é de R$ 3.348,58.

A inscrição será realizada no período iniciado no dia 21 de julho e que finaliza no dia 23 de agosto de 2025, às 17h, exclusivamente pela internet, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Fundação CefetBahia).

Prefeitura de Conceição do Almeida

A Prefeitura de Conceição do Almeida está com oportunidades abertas para concurso e processo seletivo.

Para concurso público, as inscrições abertas estão abertas para 236 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

As jornadas variam de 20 a 44 horas semanais, com salários iniciais entre R$ 1.621,00 e R$ 3.000,00. As inscrições poderão ser feitas das 13h de 10 de agosto até as 13h de 10 de setembro de 2026, no site do Instituto Objetiva. O edital completo também está disponível nesta mesma página.

Já para processo seletivo, as vagas são para Agente Comunitário de Saúde. As oportunidades são para contratação de pessoal por tempo determinado, em jornadas de 40 horas semanais, contemplando as áreas rural e urbana do município. O salário previsto é de R$ 3.242,00 por mês.

O Instituto Objetiva é a banca organizadora do processo seletivo da Prefeitura de Conceição do Almeida, ficando responsável pelo recebimento das inscrições. As solicitações deverão ser realizadas por meio do site dessa empresa.

Prefeitura de Riachão do Jacuípe

A Prefeitura de Riachão do Jacuípe, na região sisaleira da Bahia, está, até o dia 13 de agosto, com as inscrições abertas para um concurso público que contratará novos servidores municipais.

São 92 vagas imediatas para cargos de níveis médio, superior e também de cadastro de reserva. O edital prevê salários iniciais entre R$ 1.892,35 e R$ 2.565,31.

As inscrições serão realizadas pela internet, no portal oficial da FLEM Concursos, no período de 15 de julho a 13 de agosto de 2026.

Prefeitura de Jaborandi

Quase 300 vagas imediatas estão sendo oferecidas pelo concurso da Prefeitura de Jaborandi. São oportunidades para níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

A remuneração ofertada aos profissionais varia entre R$ 1.350,00 e R$ 7.888,55 para atuação em jornadas semanais de 20 a 40 horas.

Os interessados neste concurso público deverão se inscrever de maneira online, no período previsto de 3 de agosto a 4 de setembro de 2026, no site da banca organizadora Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP.

Seagri (BA)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) anunciou o processo seletivo com 35 vagas imediatas e temporárias. As oportunidades são de níveis médio e superior.

A remuneração ofertada varia de R$ 3.170,32 a R$ 3.810,40 para atuação em jornadas de 40 horas por semana.

Os interessados em participar da seleção pública simplificada deverão se inscrever de maneira online, a partir das 9h de 13 de agosto até as 23h59 de 21 de agosto de 2026.