Inscrições para concurso da Polícia Civil da Bahia começam nesta sexta

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Começam nesta sexta-feira, 7, e seguem até o dia 8 de setembro, as inscrições para o concurso público da Polícia Civil da Bahia. São 100 vagas para delegado, 150 para escrivão e 500 para investigador.

Para o cargo de delegado, a remuneração pode atingir R$ 16,4 mil, enquanto investigador e escrivão poderão alcançar um total de R$ 6,4 mil.

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Todos têm carga horária de 40 horas semanais e exigência de nível superior completo para concorrer a uma das vagas. Para delegado é necessário curso de bacharelado em Direito. Já para investigador e escrivão serve o diploma de qualquer curso superior.

Onde fazer a inscrição, taxas e como será o concurso

As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto AOCP, organizador do certame.

A taxa de inscrição para concorrer a uma vaga de delegado é de R$ 220. Já para investigador e escrivão, o valor da inscrição é de R$ 190.

O concurso será de provas e títulos, composto de três etapas, que são as seguintes:

1ª Etapa: Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e discursivas acontecerão no dia 6 de dezembro, em Salvador.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo, antes de esgotado esse prazo de validade, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Reserva de vagas

O edital do certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas. Do total de oportunidades, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, conforme a legislação estadual e federal, e 30% serão reservadas a candidatos negros (pretos e pardos), de acordo com as normas do governo da Bahia.