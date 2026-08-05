Autora de best-seller lança livro sobre alta performance em vendas

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Três em cada quatro equipes comerciais brasileiras não bateram as metas em 2025, segundo levantamento da RD Station. Em meio a esse cenário, a especialista baiana Carol Manciola lança o livro "Vendas Movem o Mundo: Como treinar equipes de vendas para transformar potencial em impacto".

Voltado para vendedores, gestores comerciais, profissionais de Recursos Humanos, Treinamento e Desenvolvimento e especialistas em Sales Enablement, o livro será lançado em Salvador no dia 13 de agosto, com sessão de autógrafos da autora.

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Na obra, a autora argumenta que o desempenho em vendas depende menos de características individuais e mais da construção de processos de aprendizagem contínua dentro das empresas.

Segundo Carol, vender significa conectar necessidades a soluções e, por isso, os profissionais precisam desenvolver competências que vão além das técnicas tradicionais de negociação.

"(...) Vendas não são apenas uma função empresarial, são uma engrenagem vital da sociedade. Não existe economia sem consumo, não existe consumo sem venda e não existe venda sem alguém que saiba conectar o que se oferece ao que o outro precisa."

O livro também apresenta o conceito de "vendedor ambidestro", profissional que combina método e criatividade, análise e intuição para responder às novas demandas do mercado.

Obra é dividida em três etapas

A primeira, Faísca, analisa os fatores que comprometem os resultados das equipes, como processos comerciais frágeis e foco excessivo na venda por preço.

Na sequência, Fogo apresenta uma metodologia de desenvolvimento comercial estruturada em cinco etapas: Contextualização, Criação, Customização, Conexão e Concretização, acompanhadas de ferramentas práticas para diagnóstico e treinamento.

Já Combustível aborda o papel da liderança na formação de equipes de alta performance, com instrumentos voltados ao acompanhamento de indicadores, comportamentos e planos individuais de desenvolvimento.

Sobre a autora

Formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Carol Manciola construiu sua trajetória profissional no estado e atua há mais de duas décadas na capacitação de profissionais e organizações em todo o país.

Autora do best-seller #BoraBaterMeta: o desafio da venda presencial no mundo digital, Carol reúne mais de 20 anos de experiência em educação corporativa para discutir os desafios da formação de vendedores e líderes em um mercado cada vez mais influenciado pela tecnologia e pelas mudanças no comportamento do consumidor.

