Bahia tem mais de 5 mil vagas de estágio abertas; veja como participar

A Bahia está com 5.718 mil vagas abertas no programa Partiu Estágio, para Salvador e outros 308 municípios. Os interessados devem realizar a inscrição até 2 de setembro.

As oportunidades são para estudantes universitários atuarem em 54 órgãos públicos estaduais.

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Como se candidatar?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente através deste site (ba.gov.br). Para se candidatar, é preciso morar na Bahia e estar matriculado de forma regular em um curso de graduação com sede ou pólo no Estado.

Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD). O universitário também deve ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído 50% do curso.

Dez por cento das vagas são reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Além disso, o programa concede prioridade a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aos universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou estudaram com bolsa integral na rede privada.

Os candidatos que não possuem cadastro na plataforma precisam fazê-lo antes de realizar a inscrição. O estudante selecionado para a vaga receberá uma mensagem via WhatsApp e deverá acessar o site de inscrição para verificar os procedimentos, prazos e a forma de entrega da documentação. A relação dos estudantes selecionados também será disponibilizada no site da Saeb.

Bolsa é de R$ 600

Os estagiários são contemplados com uma bolsa no valor de R$ 607, além de auxílio transporte. A duração do estágio é de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto no caso de pessoa com deficiência.

Já a carga horária a ser cumprida pelo grupo é de quatro horas diárias, com um total de 20 horas semanais.