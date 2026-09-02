Novo McDonald’s da Fonte Nova estará aberto no próximo jogo do Bahia

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O espaço que já abrigou uma unidade do Bompreço, na região da Arena Fonte Nova, em Salvador, ganhou um novo empreendimento. O McDonald’s anunciou a chegada de uma nova loja na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré.

A inauguração foi divulgada pela rede na terça-feira, 1º, que anunciou: “O novo Méqui da Fonte Nova está aberto te esperando!”. Conforme apurado pelo portal, o restaurante foi instalado justamente no imóvel onde funcionava o antigo supermercado, nas proximidades da Arena Fonte Nova.

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Nova unidade deve gerar empregos



A chegada do McDonald’s à região também deve movimentar o mercado de trabalho. Segundo a empresa, a nova operação vai gerar mais de 30 vagas de emprego, além de oferecer capacitação profissional aos futuros colaboradores.

Em nota enviada ao portal A Tarde, a rede confirmou que a unidade faz parte do plano de expansão da marca em Salvador.

“A marca confirma a chegada de mais uma unidade em Salvador, levando mais conveniência aos seus clientes da região e impulsionando o desenvolvimento local com a geração de mais de 30 vagas de empregos e qualificação profissional”, informou o McDonald’s.

Região da Fonte Nova ganha novo investimento



A área escolhida para receber o restaurante está próxima de um dos principais espaços esportivos e de entretenimento da capital baiana.

A Arena Fonte Nova recebe partidas do Esporte Clube Bahia ao longo das temporadas e também integra o calendário de grandes eventos realizados em Salvador. Entre as apresentações citadas estão shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Gilberto Gil e da banda Guns N’ Roses.

O movimento provocado por jogos e espetáculos, somado à proximidade com estações de metrô e importantes vias da cidade, tornou o entorno da arena uma área de circulação intensa.

Semana que vem ele ja ta inaugurado.



Deus tenha misericórdia em dias de jogos, pq é certo bater um BigMac antes do jogo pic.twitter.com/1AhQxUwGkI — Bahia Xtra (@XtraBahia) August 30, 2026

McDonald’s amplia presença em Salvador



Com a nova unidade, a rede também reforça sua presença na capital baiana. Salvador já conta com 25 lojas do McDonald’s, distribuídas por diferentes regiões da cidade.

Entre os locais onde a marca está presente estão Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Imbuí e os shoppings da Bahia, Paralela, Bela Vista e Barra.

A expansão acompanha a estratégia de instalação de restaurantes próximos a áreas de lazer, transporte e entretenimento, facilitando o acesso dos consumidores em diferentes horários.

Loja do McDonald's - Foto: Divulgação

Antigo Bompreço ganha novo destino

O imóvel que receberá o novo McDonald’s estava sem a operação do Bompreço desde o encerramento das atividades da unidade, em 2022.

O fechamento fez parte do processo de reposicionamento promovido pelo Grupo Carrefour, que encerrou operações da antiga bandeira em diferentes pontos da Bahia e converteu lojas para outras marcas do grupo.

Além do endereço próximo à Arena Fonte Nova, unidades que funcionavam em regiões como Rio Vermelho, Canela, Imbuí e no Salvador Shopping também deixaram de operar com a marca Bompreço.

Agora, o espaço na Avenida Joana Angélica terá um novo destino com a chegada do McDonald’s.

1 de 3 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

2 de 3 Obra da nova loja | Foto: Reprodução | Redes Sociais

3 de 3 Nova loja do McDonald's | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Próximo jogo do Bahia na Fonte Nova



O próximo jogo do Bahia em casa está marcado para 14 de setembro de 2026, contra o Remo, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h, no horário de Brasília.