McDia Feliz promove campanha em apoio ao Martagão Gesteira

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Acontece neste sábado, 22, o 'Dia D do McDia Feliz', campanha que arrecada fundos para a oncologia pediátrica do Hospital Martagão Gesteira, em parceria com o McDonald’s.

O evento ocorrerá em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana em restaurantes espalhados pelas cidades.

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Participando pela décima primeira vez da mobilização, a campanha arrecadará fundos para a realização de exames, acompanhamento de pacientes oncológicos e a criação de um "Espaço Família", na instituição.

Como funciona a campanha ‘Dia D do McDia Feliz’ ?

Para participar da campanha, é possível comprar tickets antecipados no valor de R$ 21,00 pelo site ou Instagram do Martagão, ou em um dos restaurantes participantes no dia do evento.

Em entrevista ao A TARDE nesta terça-feira, 19, Nelly Maia, coordenadora de captação do hospital explicou que a mobilização é “a maior campanha nacional no combate ao câncer infantojuvenil”.

“A gente quer que as pessoas que vão até os restaurantes no próximo sábado e que possam consumir o Big Mac e ajudar a ampliar a arrecadação do Martagão por esse projeto”, destacou a gestora.

Nelly Maia, coordenadora de captação - Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

É importante destacar que a ação é válida exclusivamente para o Big Mac e não se aplica aos demais sanduíches do cardápio.

‘Espaço Família’ no Martagão Gesteira

Ainda em entrevista ao A TARDE, Naiara Jorge, gerente médica do Martagão Gesteira destacou a importância da criação do ‘Espaço Família’ para pacientes e familiares que frequentam a instituição.

“O ‘Espaço Família’ vem para que os pacientes que passam o dia todo ou aguardam consulta ambulatorial possam ter um local de maior acolhimento”, afirmou.

Atualmente, o Martagão Gesteira atende entre 200 e 300 pacientes oncológicos em tratamento ativo, além daqueles que permanecem em acompanhamento, segundo a gerente.

Vinculado ao ambulatório geral de oncologia, a iniciativa busca dar mais conforto para famílias que estão em tratamento oncológico.

O local contará com área de convivência, copa, cinema e recursos de lazer. “Vai ser um local onde a gente vai ter computadores, um cinema, uma televisão, almofadas e cadeiras mais acolchoadas para que as famílias possam aguardar de forma mais adequada, de forma mais confortável. Essa é a palavra”, contou a gerente.

Naiara Jorge, gerente médica do Martagão Gesteira - Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

O hospital ainda não possui cronograma de obras, pois o projeto depende da arrecadação de recursos, que terá como foco principal a campanha.

“Então, o Dia D do McDia Feliz, o Dia do Big Mac, vem como forma de arrecadação de recursos para que a gente possa colocar esse projeto em andamento, em funcionamento”, destacou.

Além disso, o hospital busca voluntários para atuar na mobilização durante a campanha; os interessados podem se cadastrar pelo site martagangesteira.com.br ou pelo WhatsApp (71) 3032-3809.