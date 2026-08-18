CAPS: saiba quem pode ser atendido, como funciona e onde buscar ajuda pelo SUS

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Em meio a crises, diagnósticos e momentos de intenso sofrimento psíquico, buscar ajuda pode ser necessário. No SUS, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) acolhem pessoas em sofrimento intenso e oferecem acompanhamento gratuito, inclusive àquelas que enfrentam problemas relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas.

As unidades contam com equipes multiprofissionais, formadas por profissionais como médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros. O atendimento inclui acompanhamento clínico, cuidado psicossocial e suporte aos familiares.

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Quais são os tipos de CAPS?

Existem diferentes modalidades de CAPS. A estrutura e o funcionamento variam de acordo com o tamanho do município e as necessidades da população.

CAPS I: atende pessoas de todas as idades em intenso sofrimento psíquico e é destinado a municípios com mais de 15 mil habitantes.

CAPS II: também atende pessoas de todas as idades com sofrimento psíquico intenso e está presente em municípios com mais de 70 mil habitantes.

CAPS III: oferece atendimento 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados, e conta com acolhimento noturno. É voltado a pessoas com sofrimento psíquico intenso e destinado a municípios com mais de 150 mil habitantes.

CAPS i: atende crianças e adolescentes em intenso sofrimento psíquico. É indicado para municípios com mais de 70 mil habitantes.

CAPS AD: é voltado a pessoas de todas as idades que enfrentam situações relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Está previsto para municípios com mais de 70 mil habitantes.

CAPS AD III: também atende pessoas com necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, mas funciona 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados, com acolhimento noturno. É destinado a municípios com mais de 150 mil habitantes.

CAPS Jardim Armação - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O que é oferecido nos CAPS?

O atendimento é definido de acordo com as necessidades de cada pessoa. Entre as ações oferecidas estão:

acolhimento e acompanhamento contínuo;

atendimento durante crises;

atendimentos psicológicos e terapêuticos individuais ou em grupo;

atividades terapêuticas, artísticas, culturais e de socialização;

ações voltadas ao fortalecimento de vínculos e da autonomia;

orientação e apoio para inclusão na escola, no trabalho e na comunidade;

acompanhamento e orientação de familiares;

construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS);

articulação com outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

O Projeto Terapêutico Singular é construído com a participação da pessoa atendida e, quando necessário, de seus familiares. A partir dele, a equipe define as estratégias de cuidado mais adequadas para cada caso.

É preciso encaminhamento para ser atendido?

Não necessariamente. Os CAPS funcionam em regime de porta aberta, o que permite que a pessoa procure diretamente a unidade de sua região para o primeiro acolhimento.

Também é possível chegar ao serviço por encaminhamento de outros pontos da rede, como:

Unidades Básicas de Saúde (UBS);

hospitais gerais;

Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h);

SAMU;

serviços de assistência social;

escolas e serviços de educação;

órgãos da Justiça.

Na chegada, a equipe realiza um acolhimento inicial para compreender a situação e identificar as necessidades mais urgentes.

Caso a pessoa seja inserida no CAPS, será elaborado o Projeto Terapêutico Singular, que poderá incluir atendimentos individuais, grupos, atividades terapêuticas e comunitárias, acompanhamento social e, nas modalidades que oferecem esse recurso, acolhimento noturno.

Se o CAPS não for o serviço mais adequado para aquela situação, a equipe deve articular o encaminhamento e a continuidade do cuidado em outro ponto da Rede de Atenção Psicossocial.

CAPS III Jardim Armação - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Qual é o papel dos CAPS na saúde mental?

Os CAPS fazem parte de um modelo de atenção que busca substituir a lógica centrada exclusivamente em internações hospitalares por um cuidado territorial e comunitário.

Entre os objetivos estão evitar internações prolongadas, manter o usuário próximo de sua comunidade e fortalecer seus direitos, autonomia e cidadania.

O atendimento também é articulado com outros serviços do SUS para que o cuidado não fique concentrado em uma única unidade.

E em uma situação de emergência?

Em situações que exigem atendimento imediato, a pessoa pode procurar os serviços de Urgência e Emergência, que também integram a rede de cuidado em saúde mental.

Entre eles estão:

SAMU 192;

UPA 24 horas;

prontos-socorros.

Nesses serviços, a pessoa é acolhida e avaliada de acordo com a gravidade do caso. A equipe pode realizar o atendimento inicial e encaminhar o paciente para o serviço mais adequado.

CAPS em Salvador

Em Salvador, a rede municipal conta com 21 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos entre diferentes modalidades. São 15 CAPS I, II e III, três CAPS voltados ao atendimento de pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas (CAPSad) e três CAPS infantis (CAPSia).

Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Como acessar um CAPS em Salvador?

O acesso pode ocorrer de forma espontânea, quando a própria pessoa procura a unidade, ou por meio de encaminhamento de uma unidade de atenção primária, especializada ou hospitalar.

Os CAPS funcionam, em geral, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Já as unidades CAPS III funcionam 24 horas, todos os dias da semana, com oferta de acolhimento noturno para usuários já acompanhados pelo serviço, conforme avaliação da equipe.

Quais documentos são necessários?

Para o atendimento, o usuário deve apresentar:

Cartão do SUS;

CPF;

Documento de identificação com foto;

Ficha de referência ou contrarreferência padronizada pelo SUS, quando houver encaminhamento.

A rede permite que o atendimento em saúde mental seja realizado de forma integrada, de acordo com as necessidades de cada usuário e com articulação entre os diferentes serviços do SUS.