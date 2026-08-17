Mutirão de regulação da Sesab atende mais de mil pacientes em Salvador

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A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou, neste sábado (15), em Salvador, mais um mutirão de regulação, com objetivo de dar mais celeridade a transferências, internações e cirurgias. Na ocasião, o Serviço Estadual de Regulação (SER) atendeu 1.011 pacientes, com maior concentração de casos em ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, avaliação vascular e UTI adulto, conforme informou a secretaria.

A ação, que ocorre há mais de quatro anos, integra a estratégia permanente da Secretaria da Saúde do Estado para ampliar a eficiência da regulação e reduzir o tempo de atendimento, principalmente de pacientes que precisam de atendimento em áreas com baixa oferta de profissionais. O mutirão em Salvador contou com a presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

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De acordo com os registros do Serviço Estadual de Regulação, 71% dos pacientes regulados são atendidos em até 24 horas. Mais de 80% são atendidos em até 72 horas.

Entre as unidades que mais receberam pacientes regulados estão: