SAÚDE
Mutirão de regulação da Sesab atende mais de mil pacientes em Salvador
Mutirão acontece no último sábado, 15
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou, neste sábado (15), em Salvador, mais um mutirão de regulação, com objetivo de dar mais celeridade a transferências, internações e cirurgias. Na ocasião, o Serviço Estadual de Regulação (SER) atendeu 1.011 pacientes, com maior concentração de casos em ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, avaliação vascular e UTI adulto, conforme informou a secretaria.
A ação, que ocorre há mais de quatro anos, integra a estratégia permanente da Secretaria da Saúde do Estado para ampliar a eficiência da regulação e reduzir o tempo de atendimento, principalmente de pacientes que precisam de atendimento em áreas com baixa oferta de profissionais. O mutirão em Salvador contou com a presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.
De acordo com os registros do Serviço Estadual de Regulação, 71% dos pacientes regulados são atendidos em até 24 horas. Mais de 80% são atendidos em até 72 horas.
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Entre as unidades que mais receberam pacientes regulados estão:
- Hospital Estadual Costa das Baleias (Teixeira de Freitas) - 69;
- Hospital do Oeste (Barreiras) - 52;
- Hospital Metropolitano (Lauro de Freitas) - 32;
- Hospital Geral do Estado (Salvador) - 30;
- Hospital Regional Costa do Cacau (Ilhéus) - 30;
- Hospital Estadual do Litoral Norte (Alagoinhas) - 29;
- Hospital Geral Santa Tereza (Ribeira do Pombal) - 29;
- Hospital Regional de Guanambi (Guanambi) - 29;
- Hospital Geral Clériston Andrade (Salvador) - 29.