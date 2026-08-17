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SAÚDE

Mutirão de regulação da Sesab atende mais de mil pacientes em Salvador

Mutirão acontece no último sábado, 15

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Mutirão de regulação da Sesab atende mais de mil pacientes em Salvador
Foto: Leonardo Rattes / Ascom Sesab

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou, neste sábado (15), em Salvador, mais um mutirão de regulação, com objetivo de dar mais celeridade a transferências, internações e cirurgias. Na ocasião, o Serviço Estadual de Regulação (SER) atendeu 1.011 pacientes, com maior concentração de casos em ortopedia, clínica médica, cirurgia geral, avaliação vascular e UTI adulto, conforme informou a secretaria.

A ação, que ocorre há mais de quatro anos, integra a estratégia permanente da Secretaria da Saúde do Estado para ampliar a eficiência da regulação e reduzir o tempo de atendimento, principalmente de pacientes que precisam de atendimento em áreas com baixa oferta de profissionais. O mutirão em Salvador contou com a presença da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

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De acordo com os registros do Serviço Estadual de Regulação, 71% dos pacientes regulados são atendidos em até 24 horas. Mais de 80% são atendidos em até 72 horas.

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Entre as unidades que mais receberam pacientes regulados estão:

  1. Hospital Estadual Costa das Baleias (Teixeira de Freitas) - 69;
  2. Hospital do Oeste (Barreiras) - 52;
  3. Hospital Metropolitano (Lauro de Freitas) - 32;
  4. Hospital Geral do Estado (Salvador) - 30;
  5. Hospital Regional Costa do Cacau (Ilhéus) - 30;
  6. Hospital Estadual do Litoral Norte (Alagoinhas) - 29;
  7. Hospital Geral Santa Tereza (Ribeira do Pombal) - 29;
  8. Hospital Regional de Guanambi (Guanambi) - 29;
  9. Hospital Geral Clériston Andrade (Salvador) - 29.
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