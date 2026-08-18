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ARENA AQUÁTICA

Inscrições para vagas de natação e hidroginástica começam nesta terça

Cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Prazo segue até quarta-feira, 19
Prazo segue até quarta-feira, 19 - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador abre nesta terça-feira, 18, as inscrições para 1.045 vagas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática, localizada na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba. O prazo segue até quarta-feira, 19.

O preenchimento das vagas será realizado por meio de sorteio eletrônico, previsto para o dia 20 de agosto. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Arena Aquática.

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As vagas contemplam cotas e inclusão para Pessoas com Deficiência (PCD). A iniciativa é gerida pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Quem pode participar

Para as aulas de natação, é necessário ter no mínimo 6 anos. Já as turmas de hidroginástica são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais.

Os candidatos sorteados receberão um e-mail com orientações sobre a apresentação presencial e a documentação necessária para efetivar a matrícula.

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Aulas serão realizadas em três turnos

As atividades acontecerão entre 6h e 18h, nos três turnos, com aulas de aproximadamente 45 minutos.

As turmas terão encontros duas vezes por semana, de segunda a sexta-feira, e o projeto terá duração total de um ano para os participantes.

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Tags

Hidroginástica natação Salvador

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