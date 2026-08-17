SALVADOR
Salvador terá leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas
Ao todo, 52 lotes serão leiloados no evento conduzido pela Receita Federal
Mercadorias apreendidas ou abandonadas poderão ser adquiridas em um leilão realizado pela Receita Federal em Salvador. Ao todo, 52 lotes serão leiloados na sexta-feira, 21 de agosto.
Entre as mercadorias, há veículos como veleiro Catamarã, carreta, van e caminhão usados, além de bebidas, acessórios de celular, componentes eletrônicos, climatizador evaporativo e dispositivo para ablação cirúrgica.
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Alguns lotes são para Pessoas Físicas e outros são destinados para Pessoa Jurídica.
Como participar do leilão?
O período de recebimento das propostas começou às 8h desta segunda-feira, 17, e vai até às 18h de quinta-feira, 20. A sessão para lances está prevista para começar às 11h do dia 21 de agosto (horário oficial de Brasília).
A participação no leilão se dá exclusivamente por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR, com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
Detalhes sobre o leilão
- Para os lotes, haverá incidência de ICMS sobre o valor de arrematação, exceto para van, carreta e caminhão. A partir da adjudicação, ou seja, da transferência dos bens para os compradores, os licitantes terão 30 dias corridos para retirada dos lotes.
- Os lotes do leilão estarão disponíveis para visitação até o dia 20/08/2026, em horário de expediente (obrigatório o seu agendamento), nos endereços, datas e horários indicados no Edital do Leilão.
- O não pagamento de lotes arrematados implicará multa de 20% sobre o Valor de Avaliação do lote e demais sanções previstas no Edital.
- Não foram feitos testes de funcionamento nas mercadorias deste leilão, não cabendo delas qualquer reclamação posterior.
- O Edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão ALFSDR nº 0517800/0004/2026 podem ser encontrados na página: https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/517800/4/2026
- Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.
- Mais informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br