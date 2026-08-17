Salvador terá leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Mercadorias apreendidas ou abandonadas poderão ser adquiridas em um leilão realizado pela Receita Federal em Salvador. Ao todo, 52 lotes serão leiloados na sexta-feira, 21 de agosto.

Entre as mercadorias, há veículos como veleiro Catamarã, carreta, van e caminhão usados, além de bebidas, acessórios de celular, componentes eletrônicos, climatizador evaporativo e dispositivo para ablação cirúrgica.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alguns lotes são para Pessoas Físicas e outros são destinados para Pessoa Jurídica.

Como participar do leilão?

O período de recebimento das propostas começou às 8h desta segunda-feira, 17, e vai até às 18h de quinta-feira, 20. A sessão para lances está prevista para começar às 11h do dia 21 de agosto (horário oficial de Brasília).

A participação no leilão se dá exclusivamente por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), mediante o uso de identidades digitais da conta GOV.BR, com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Detalhes sobre o leilão