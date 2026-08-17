Hapvida é alvo de operação que apura atendimento a crianças com autismo

A Polícia Civil da Bahia voltou a realizar diligências contra estabelecimentos que oferecem serviços de saúde e terapias para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Salvador. Nesta segunda-feira, 18, a corporação deflagrou a segunda fase da Operação Neurodignos e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na capital. Uma das clínicas alvo da ação pertence ao grupo Hapvida.

As ordens judiciais foram executadas em unidades localizadas nos bairros do Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina. Durante as buscas, foram recolhidos documentos, prontuários, registros e três celulares. O material será analisado pelos investigadores para ajudar a esclarecer as suspeitas.

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A investigação começou a partir de denúncias feitas por pais de crianças atendidas nos locais e pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP). Os relatos são apurados desde janeiro deste ano e levantam questionamentos sobre a forma como os serviços vêm sendo oferecidos e se os atendimentos seguem as condições técnicas necessárias para a assistência dos pacientes.

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Também integram os trabalhos equipes do CRP, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA).

Com a apreensão dos documentos e aparelhos, a investigação entra em uma nova etapa de análise do material. Novas diligências ainda devem ser realizadas para aprofundar a apuração e reunir elementos de prova sobre os fatos investigados.

O que diz a Hapvida

Em nota, a Hapvida afirmou que mantém o compromisso com um atendimento seguro e de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A empresa informou que ampliou recentemente o atendimento na clínica Garibaldi e destacou que as famílias também contam com outras unidades em Salvador, como as clínicas do Horto e do Itaigara.

A companhia disse ainda que está em contato com os órgãos responsáveis e que responderá dentro dos prazos estabelecidos. Segundo a empresa, os protocolos e prazos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são seguidos.

A Hapvida também afirmou que mantém contato com mães e responsáveis e reforçou o compromisso com um atendimento cuidadoso para todos os pacientes.

A investigação continua, com novas diligências, análise do material apreendido e produção de elementos de prova.

A empresa reforça que mantém o compromisso com um atendimento seguro e de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Recentemente, foi ampliado o atendimento na clínica Garibaldi. As famílias também contam com outras clínicas em Salvador, como as do Horto e do Itaigara. A companhia informa que está em contato com órgãos responsáveis e responderá dentro dos prazos estabelecidos. Esclarece, também, que segue os protocolos e prazos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A empresa ressalta que mantém contato com as mães e responsáveis e reforça seu compromisso com o atendimento cuidadoso para todos os pacientes.