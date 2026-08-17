Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Hapvida é alvo de operação que apura atendimento a crianças com autismo

Operação Neurodignos investiga possíveis irregularidades em serviços oferecidos a crianças com TEA

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Buscas foram realizadas em unidades no Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina
Buscas foram realizadas em unidades no Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina - Foto: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia voltou a realizar diligências contra estabelecimentos que oferecem serviços de saúde e terapias para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Salvador. Nesta segunda-feira, 18, a corporação deflagrou a segunda fase da Operação Neurodignos e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na capital. Uma das clínicas alvo da ação pertence ao grupo Hapvida.

As ordens judiciais foram executadas em unidades localizadas nos bairros do Itaigara, Horto Florestal, Amaralina e Ondina. Durante as buscas, foram recolhidos documentos, prontuários, registros e três celulares. O material será analisado pelos investigadores para ajudar a esclarecer as suspeitas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A investigação começou a partir de denúncias feitas por pais de crianças atendidas nos locais e pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP). Os relatos são apurados desde janeiro deste ano e levantam questionamentos sobre a forma como os serviços vêm sendo oferecidos e se os atendimentos seguem as condições técnicas necessárias para a assistência dos pacientes.

Leia Também:

POLÍCIA

Corpo de homem é localizado boiando em córrego na Avenida Magalhães Neto
Corpo de homem é localizado boiando em córrego na Avenida Magalhães Neto imagem

OPERAÇÃO MOBILE 360°

Lojas de celulares são alvo de fiscalização da PC em Feira de Santana
Lojas de celulares são alvo de fiscalização da PC em Feira de Santana imagem

POLÍCIA

Mãe Bernadete: assassinato completa três anos e família cobra justiça na Bahia
Mãe Bernadete: assassinato completa três anos e família cobra justiça na Bahia imagem

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Também integram os trabalhos equipes do CRP, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA).

Com a apreensão dos documentos e aparelhos, a investigação entra em uma nova etapa de análise do material. Novas diligências ainda devem ser realizadas para aprofundar a apuração e reunir elementos de prova sobre os fatos investigados.

O que diz a Hapvida

Em nota, a Hapvida afirmou que mantém o compromisso com um atendimento seguro e de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A empresa informou que ampliou recentemente o atendimento na clínica Garibaldi e destacou que as famílias também contam com outras unidades em Salvador, como as clínicas do Horto e do Itaigara.

A companhia disse ainda que está em contato com os órgãos responsáveis e que responderá dentro dos prazos estabelecidos. Segundo a empresa, os protocolos e prazos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são seguidos.

A Hapvida também afirmou que mantém contato com mães e responsáveis e reforçou o compromisso com um atendimento cuidadoso para todos os pacientes.

A investigação continua, com novas diligências, análise do material apreendido e produção de elementos de prova.

A empresa reforça que mantém o compromisso com um atendimento seguro e de qualidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Recentemente, foi ampliado o atendimento na clínica Garibaldi. As famílias também contam com outras clínicas em Salvador, como as do Horto e do Itaigara. A companhia informa que está em contato com órgãos responsáveis e responderá dentro dos prazos estabelecidos. Esclarece, também, que segue os protocolos e prazos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A empresa ressalta que mantém contato com as mães e responsáveis e reforça seu compromisso com o atendimento cuidadoso para todos os pacientes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Direitos das Crianças investigações criminais Polícia Civil Bahia serviços de saúde Transtorno do Espectro Autista

Relacionadas

Mais lidas