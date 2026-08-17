Corpo de homem é localizado boiando em córrego na Avenida Magalhães Neto

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Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 17, sendo levado pela correnteza de um córrego de esgoto localizado na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O curso d’água deságua na região da orla do bairro Costa Azul.

Segundo informações apuradas pela reportagem de A TARDE, o corpo foi avistado boiando no córrego. Policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que acompanhou o deslocamento da vítima pela correnteza até a proximidade da faixa de areia.

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De acordo com informações preliminares, o homem foi identificado inicialmente como Fernando e teria cerca de 35 anos. Ainda conforme os primeiros levantamentos, havia um ferimento na região da cabeça.

Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias da morte. A possibilidade de afogamento não foi descartada, assim como a hipótese de o homem ter sido vítima de algum episódio de violência. A causa da morte deverá ser determinada após a realização dos exames periciais.

O corpo foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a identidade da vítima e as circunstâncias que levaram à morte.