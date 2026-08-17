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POLÍCIA

Corpo de homem é localizado boiando em córrego na Avenida Magalhães Neto

Corpo foi levado pela correnteza até a região da orla do Costa Azul

Luan Julião
Por
Homem, que teria cerca de 35 anos, foi localizado em córrego na Avenida Magalhães Neto
Homem, que teria cerca de 35 anos, foi localizado em córrego na Avenida Magalhães Neto - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 17, sendo levado pela correnteza de um córrego de esgoto localizado na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O curso d’água deságua na região da orla do bairro Costa Azul.

Segundo informações apuradas pela reportagem de A TARDE, o corpo foi avistado boiando no córrego. Policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que acompanhou o deslocamento da vítima pela correnteza até a proximidade da faixa de areia.

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De acordo com informações preliminares, o homem foi identificado inicialmente como Fernando e teria cerca de 35 anos. Ainda conforme os primeiros levantamentos, havia um ferimento na região da cabeça.

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Ainda não há confirmação sobre as circunstâncias da morte. A possibilidade de afogamento não foi descartada, assim como a hipótese de o homem ter sido vítima de algum episódio de violência. A causa da morte deverá ser determinada após a realização dos exames periciais.

O corpo foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a identidade da vítima e as circunstâncias que levaram à morte.

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Tags

Avenida Magalhães Neto Costa Azul investigação policial Salvador

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