Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO MOBILE 360°

Lojas de celulares são alvo de fiscalização da PC em Feira de Santana

Ação conjunta com a Sefaz verifica procedência de aparelhos e regularidade de estabelecimentos

Alice Paulilo
Por
Operação Mobile 360° fiscaliza lojas de celular em Feira de Santana
Operação Mobile 360° fiscaliza lojas de celular em Feira de Santana - Foto: Rose Amorim/Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 17, mais uma fiscalização da Operação Mobile 360°, na cidade de Feira de Santana. A ação é feita juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e busca verificar a origem dos celulares comercializados nas lojas.

Um dos objetivos da operação é combater a receptação de aparelhos provenientes de furtos ou roubos, portanto, estabelecimentos que atuam com venda, manutenção e assistência técnica dos equipamentos são alvo da inspeção.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a operação, também são verificadas possíveis irregularidades, como comercialização de produtos falsificados, uso indevido de marcas registradas e problemas relacionados à regularidade fiscal. As equipes ainda conferem a emissão de notas fiscais e a documentação das mercadorias.

Sobre a operação

A Operação Mobile 360° já recuperou mais de 10 mil smartphones desde o início das operações e conta com equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em trabalho conjunto com a Sefaz.

A partir do cruzamento e monitoramento de dados, as equipes conseguem rastrear os aparelhos e confirmar informações como o número de IMEI, os proprietários legítimos e as linhas telefônicas associadas a cada dispositivo.

Leia Também:

POLÍCIA

Mãe Bernadete: assassinato completa três anos e família cobra justiça na Bahia
Mãe Bernadete: assassinato completa três anos e família cobra justiça na Bahia imagem

POLÍCIA

Vídeo: Missa é interrompida por tiroteio em Lauro de Freitas; entenda
Vídeo: Missa é interrompida por tiroteio em Lauro de Freitas; entenda imagem

POLÍCIA

Filho de policial civil é baleado e morto durante tentativa de assalto
Filho de policial civil é baleado e morto durante tentativa de assalto imagem

O trabalho de inteligência permite verificar a procedência dos celulares e identificar possíveis irregularidades. Com base nessas informações, a Polícia Civil também orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de comprar um aparelho.

A principal recomendação é consultar o IMEI do celular antes da aquisição, para verificar se o dispositivo tem origem regular e evitar a compra de produtos comercializados ilegalmente. A medida também ajuda o consumidor a não ser enquadrado no crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

fiscalização Lojas de celular Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas