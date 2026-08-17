Lojas de celulares são alvo de fiscalização da PC em Feira de Santana

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A Polícia Civil da Bahia (PC) deflagrou na manhã desta segunda-feira, 17, mais uma fiscalização da Operação Mobile 360°, na cidade de Feira de Santana. A ação é feita juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e busca verificar a origem dos celulares comercializados nas lojas.

Um dos objetivos da operação é combater a receptação de aparelhos provenientes de furtos ou roubos, portanto, estabelecimentos que atuam com venda, manutenção e assistência técnica dos equipamentos são alvo da inspeção.

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Durante a operação, também são verificadas possíveis irregularidades, como comercialização de produtos falsificados, uso indevido de marcas registradas e problemas relacionados à regularidade fiscal. As equipes ainda conferem a emissão de notas fiscais e a documentação das mercadorias.

Sobre a operação

A Operação Mobile 360° já recuperou mais de 10 mil smartphones desde o início das operações e conta com equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em trabalho conjunto com a Sefaz.



A partir do cruzamento e monitoramento de dados, as equipes conseguem rastrear os aparelhos e confirmar informações como o número de IMEI, os proprietários legítimos e as linhas telefônicas associadas a cada dispositivo.

O trabalho de inteligência permite verificar a procedência dos celulares e identificar possíveis irregularidades. Com base nessas informações, a Polícia Civil também orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de comprar um aparelho.

A principal recomendação é consultar o IMEI do celular antes da aquisição, para verificar se o dispositivo tem origem regular e evitar a compra de produtos comercializados ilegalmente. A medida também ajuda o consumidor a não ser enquadrado no crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.