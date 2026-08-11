Polícia Civil envia mensagens a donos de celulares roubados

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A Polícia Civil da Bahia iniciou disparos de mensagens em celulares com restrições de furto ou roubo, para a recuperação dos aparelhos. A Operação Mobile 360º começou nesta segunda-feira, 10, e já recuperou mais de 10 mil smartphones desde o início das operações.

O órgão recomenda que após receberem as notificações, os cidadãos que detêm dos aparelhos compareçam à delegacia indicada na mensagem para regularizar a situação. Assim, os celulares poderão ser entregues aos seus legítimos donos.

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Para que a população não seja vítima de fraudes, o delegado-geral adjunto de operações, Jorge Figueiredo, explicou que “em nenhuma hipótese, serão encaminhados links nem solicitadas senhas, cadastros, códigos de verificação, documentos ou qualquer dado pessoal do notificado”.

“A autenticidade das mensagens poderá ser confirmada presencialmente em qualquer unidade policial”, disse o delegado.

Como funciona a operação?

Por meio de ações de inteligência, o órgão consegue identificar os aparelhos celulares, seus respectivos números de IMEI, os proprietários legítimos e as linhas telefônicas vinculadas aos dispositivos.

O rastreamento é realizado por meio do monitoramento e do cruzamento de dados, possibilitando a confirmação das informações.

Além disso, a Polícia Civil também alerta para cuidados para o cidadão não ser enquadrado no crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. De acordo com a PC, a principal orientação é consultar o IMEI do aparelho antes da compra, para verificar sua procedência e regularidade.