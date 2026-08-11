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Polícia Civil envia mensagens a donos de celulares roubados

Operação Mobile 360º visa regularizar a situação dos aparelhos

Agatha Victoria Reis
Por
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação/ PCBA

A Polícia Civil da Bahia iniciou disparos de mensagens em celulares com restrições de furto ou roubo, para a recuperação dos aparelhos. A Operação Mobile 360º começou nesta segunda-feira, 10, e já recuperou mais de 10 mil smartphones desde o início das operações.

O órgão recomenda que após receberem as notificações, os cidadãos que detêm dos aparelhos compareçam à delegacia indicada na mensagem para regularizar a situação. Assim, os celulares poderão ser entregues aos seus legítimos donos.

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Para que a população não seja vítima de fraudes, o delegado-geral adjunto de operações, Jorge Figueiredo, explicou que “em nenhuma hipótese, serão encaminhados links nem solicitadas senhas, cadastros, códigos de verificação, documentos ou qualquer dado pessoal do notificado”.

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“A autenticidade das mensagens poderá ser confirmada presencialmente em qualquer unidade policial”, disse o delegado.

Como funciona a operação?

Por meio de ações de inteligência, o órgão consegue identificar os aparelhos celulares, seus respectivos números de IMEI, os proprietários legítimos e as linhas telefônicas vinculadas aos dispositivos.

O rastreamento é realizado por meio do monitoramento e do cruzamento de dados, possibilitando a confirmação das informações.

Além disso, a Polícia Civil também alerta para cuidados para o cidadão não ser enquadrado no crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. De acordo com a PC, a principal orientação é consultar o IMEI do aparelho antes da compra, para verificar sua procedência e regularidade.

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