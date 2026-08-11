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Cachoeira será palco de festival de blues entre os dias 21 e 23 de agosto

Festival chega à 9ª edição com shows de artistas baianos

Redação
Por Redação
Evento reúne música, arte e patrimônio histórico no Centro de Cachoeira
Evento reúne música, arte e patrimônio histórico no Centro de Cachoeira - Foto: Divulgação

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, será palco da 9ª edição do Festival Cachoeira Agosto do Blues entre os dias 21 e 23 de agosto. A programação reúne artistas baianos em apresentações de blues tradicional e moderno.

Os shows serão realizados na Praça da Aclamação, localizada no Centro Histórico do município. Durante o festival, a escadaria de um prédio histórico será transformada em palco, aproveitando a arquitetura do local como parte do cenário das apresentações.

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Música em meio ao patrimônio histórico

Conhecida pelo conjunto de casarões coloniais e igrejas de estilo barroco, a área escolhida para o evento cria uma combinação entre a música e o patrimônio arquitetônico de Cachoeira.

A proposta do festival é reunir, no mesmo espaço, elementos como História, Arte e Blues, em um ambiente que valoriza a paisagem histórica da cidade.

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A realização conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Segundo a organização, o evento acontece "na cidade mais cultural do Recôncavo Baiano".

Gratuito, o festival terá seis bandas para os shows noturnos, nos dias 21 e 22 de agosto, além da apresentação diurna, sobre às águas do Rio Paraguaçu.

Na manhã do dia 23 de agosto a apresentação ocorre às margens do Rio Paraguaçu. "Na manhã do domingo o local se transforma no Rio Mississipi baiano. Portanto, venha para o festival que inspira amor pela história e boa música, numa cidade que pulsa cultura e a cada ano mantém o preto Blues vivo e relevante na preta Cachoeira. Uma opção de programação de qualidade, para toda família e entre amigos", destaca o produtor do Festival, Marcos Moura.

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blues cultura baiana Festival Cachoeira

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