BAHIA
Trechos da BA-093 e BA-099 passam por novas interdições durante obras
Motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização temporária nos trechos
Motoristas que circulam pela Estrada do Coco e pelo Litoral Norte da Bahia precisam ficar atentos às mudanças no tráfego provocadas por obras em diferentes pontos das rodovias. As intervenções começaram na segunda-feira, 10 e devem seguir até domingo, 16.
As alterações ocorrem na BA-093, BA-526, BA-535, BA-099 e BA-874. Em alguns locais, será necessário bloquear parcialmente faixas de rolamento, enquanto outros terão operação de “pare e siga” ou desvios pontuais.
As mudanças foram divulgadas pelas concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN), responsáveis pelos trechos. A recomendação aos condutores é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e seguir a sinalização provisória instalada nas áreas de obras.
Onde o trânsito pode sofrer alterações
Na BA-093, os serviços incluem desobstrução de bueiro e estabilização de taludes. Já em outros trechos administrados pela Bahia Norte, haverá trabalhos em uma ponte e reparos no pavimento.
Os principais pontos são:
- BA-093, km 28, nos dois sentidos: desobstrução de bueiro, com possibilidade de operação “pare e siga” durante o serviço;
- BA-093, km 0+50 metros e km 4+600 metros, sentido Norte: estabilização de talude, com possibilidade de fechamento de faixa conforme o andamento da intervenção;
- BA-526, km 22, nos dois sentidos: recuperação de ponte, com possibilidade de bloqueio da faixa e implantação do “pare e siga”;
- BA-535, km 19, sentido Norte: reparo profundo, também com possibilidade de bloqueio de faixa e operação “pare e siga”.
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Intervenções na Estrada do Coco
Na BA-099, os trabalhos estão concentrados em diferentes pontos da rodovia. Entre os serviços previstos estão reparos no pavimento e substituição de estruturas de proteção.
Confira:
- BA-099, entre os km 110 e 125, sentido Norte: fresagem e recomposição do pavimento, com fechamento parcial da faixa e possibilidade de “pare e siga”;
- BA-099, km 9, sentido Norte: substituição de defensa metálica, com possibilidade de bloqueio parcial de uma faixa;
- BA-874, entre os km 1 e 2, nos dois sentidos: recuperação do pavimento de paralelepípedo no acesso à Praia do Forte, com possibilidade de “pare e siga” ou desvios pontuais.
Por se tratar de um trecho de acesso turístico e que possui áreas de pista simples e dupla, a orientação é que os motoristas tenham atenção especial ao passar pelo local.
Sinalização e atendimento
As concessionárias informaram que os trechos em obras estarão devidamente sinalizados. Os motoristas devem respeitar a sinalização temporária e os limites de velocidade estabelecidos em cada área.
Em caso de emergência, os usuários podem solicitar atendimento 24 horas pelos telefones:
- Bahia Norte: 0800 600 0093;
- Litoral Norte: 0800 071 3233, para o trecho até o km 54, no acesso da Praia do Forte.