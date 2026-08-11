Trechos da BA-093 e BA-099 passam por novas interdições durante obras

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Motoristas que circulam pela Estrada do Coco e pelo Litoral Norte da Bahia precisam ficar atentos às mudanças no tráfego provocadas por obras em diferentes pontos das rodovias. As intervenções começaram na segunda-feira, 10 e devem seguir até domingo, 16.

As alterações ocorrem na BA-093, BA-526, BA-535, BA-099 e BA-874. Em alguns locais, será necessário bloquear parcialmente faixas de rolamento, enquanto outros terão operação de “pare e siga” ou desvios pontuais.

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As mudanças foram divulgadas pelas concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN), responsáveis pelos trechos. A recomendação aos condutores é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e seguir a sinalização provisória instalada nas áreas de obras.

Onde o trânsito pode sofrer alterações

Na BA-093, os serviços incluem desobstrução de bueiro e estabilização de taludes. Já em outros trechos administrados pela Bahia Norte, haverá trabalhos em uma ponte e reparos no pavimento.

Os principais pontos são:

BA-093, km 28 , nos dois sentidos: desobstrução de bueiro, com possibilidade de operação “pare e siga” durante o serviço;

, nos dois sentidos: desobstrução de bueiro, com possibilidade de operação “pare e siga” durante o serviço; BA-093, km 0+50 metros e km 4+600 metros, sentido Norte: estabilização de talude, com possibilidade de fechamento de faixa conforme o andamento da intervenção;

estabilização de talude, com possibilidade de fechamento de faixa conforme o andamento da intervenção; BA-526, km 22 , nos dois sentidos: recuperação de ponte, com possibilidade de bloqueio da faixa e implantação do “pare e siga”;

, nos dois sentidos: recuperação de ponte, com possibilidade de bloqueio da faixa e implantação do “pare e siga”; BA-535, km 19, sentido Norte : reparo profundo, também com possibilidade de bloqueio de faixa e operação “pare e siga”.

Intervenções na Estrada do Coco

Na BA-099, os trabalhos estão concentrados em diferentes pontos da rodovia. Entre os serviços previstos estão reparos no pavimento e substituição de estruturas de proteção.

Confira:

BA-099, entre os km 110 e 125, sentido Norte: fresagem e recomposição do pavimento, com fechamento parcial da faixa e possibilidade de “pare e siga”;

BA-099, km 9, sentido Norte: substituição de defensa metálica, com possibilidade de bloqueio parcial de uma faixa;

BA-874, entre os km 1 e 2, nos dois sentidos: recuperação do pavimento de paralelepípedo no acesso à Praia do Forte, com possibilidade de “pare e siga” ou desvios pontuais.

Por se tratar de um trecho de acesso turístico e que possui áreas de pista simples e dupla, a orientação é que os motoristas tenham atenção especial ao passar pelo local.

Sinalização e atendimento

As concessionárias informaram que os trechos em obras estarão devidamente sinalizados. Os motoristas devem respeitar a sinalização temporária e os limites de velocidade estabelecidos em cada área.

Em caso de emergência, os usuários podem solicitar atendimento 24 horas pelos telefones: