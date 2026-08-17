Vídeo: Missa é interrompida por tiroteio em Lauro de Freitas; entenda

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Uma missa foi interrompida por tiroteio na noite do último sábado, 15, na Paróquia Santo Agostinho, no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A celebração estava sendo transmitida ao vivo na internet e registrou o momento dos disparos.

O barulho provocou medo nos fiéis minutos antes da da distribuição da Santa Eucaristia e segundo a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o padre Karol Wojtyla, O. Praem orientou o fechamento das portas para tranquilizar e proteger os presentes.

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Como a missa estava sendo transmitida, o momento dos disparos foi registrado e vídeo circulou nas redes sociais, repercutindo o caso.

A Arquidiocese se solidarizou com o acontecido e informou que o religioso agiu com prudência e responsabilidade, garantindo a segurança e da integridade de todos.

"A Arquidiocese se solidariza com o padre Karol Wojtyla e com a comunidade paroquial e reforça seu compromisso com a preservação da vida e a segurança dos fiéis", disse em nota.

A Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência.

O portal A TARDE solicitou posicionamento à Polícia Militar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Veja vídeo do momento: