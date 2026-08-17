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Vídeo: Missa é interrompida por tiroteio em Lauro de Freitas; entenda

Celebração estava sendo transmitida ao vivo e registrou o momento dos disparos

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Tiroteio interrompe missa na Região Metropolitana de Salvador; veja
Tiroteio interrompe missa na Região Metropolitana de Salvador; veja - Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma missa foi interrompida por tiroteio na noite do último sábado, 15, na Paróquia Santo Agostinho, no bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A celebração estava sendo transmitida ao vivo na internet e registrou o momento dos disparos.

O barulho provocou medo nos fiéis minutos antes da da distribuição da Santa Eucaristia e segundo a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o padre Karol Wojtyla, O. Praem orientou o fechamento das portas para tranquilizar e proteger os presentes.

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Como a missa estava sendo transmitida, o momento dos disparos foi registrado e vídeo circulou nas redes sociais, repercutindo o caso.

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A Arquidiocese se solidarizou com o acontecido e informou que o religioso agiu com prudência e responsabilidade, garantindo a segurança e da integridade de todos.

"A Arquidiocese se solidariza com o padre Karol Wojtyla e com a comunidade paroquial e reforça seu compromisso com a preservação da vida e a segurança dos fiéis", disse em nota.

A Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência.

O portal A TARDE solicitou posicionamento à Polícia Militar, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Veja vídeo do momento:

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Lauro de Freitas missa tiroteio

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