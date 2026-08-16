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Suspeito é preso após matar homem que teria negado sinal de internet na Bahia

Investigado também é apontado por envolvimento na ocultação do cadáver

Luan Julião
Por
Homem de 44 anos foi localizado durante ação da Operação Malhas da Lei
Homem de 44 anos foi localizado durante ação da Operação Malhas da Lei - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A investigação sobre a morte de Simon Santos dos Reis, de 32 anos, levou a Polícia Civil até um homem de 44 anos, preso na quinta-feira, 13, em Almadina, no sul da Bahia. Ele é investigado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O caso teve início após o assassinato de Simon, ocorrido em 3 de julho, na Fazenda Boa Vista, localizada na zona rural de Almadina. Segundo os levantamentos policiais, a vítima teria sido morta depois de se recusar a compartilhar o sinal de internet existente na propriedade.

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O suspeito preso é considerado um dos envolvidos na morte. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, cumprido durante a ação policial. No mesmo trabalho, os agentes também realizaram buscas em um imóvel, por meio de uma ordem de busca e apreensão ligada à investigação.

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A operação reuniu policiais das Delegacias Territoriais de Almadina e Coaraci, unidades subordinadas à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna). A ação fez parte da Operação Malhas da Lei.

Após ser submetido aos procedimentos legais e passar por audiência de custódia, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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Tags

Almadina investigação criminal Polícia Civil

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