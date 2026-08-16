Suspeito é preso após matar homem que teria negado sinal de internet na Bahia

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A investigação sobre a morte de Simon Santos dos Reis, de 32 anos, levou a Polícia Civil até um homem de 44 anos, preso na quinta-feira, 13, em Almadina, no sul da Bahia. Ele é investigado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O caso teve início após o assassinato de Simon, ocorrido em 3 de julho, na Fazenda Boa Vista, localizada na zona rural de Almadina. Segundo os levantamentos policiais, a vítima teria sido morta depois de se recusar a compartilhar o sinal de internet existente na propriedade.

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O suspeito preso é considerado um dos envolvidos na morte. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, cumprido durante a ação policial. No mesmo trabalho, os agentes também realizaram buscas em um imóvel, por meio de uma ordem de busca e apreensão ligada à investigação.

A operação reuniu policiais das Delegacias Territoriais de Almadina e Coaraci, unidades subordinadas à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna). A ação fez parte da Operação Malhas da Lei.

Após ser submetido aos procedimentos legais e passar por audiência de custódia, o homem permaneceu à disposição da Justiça.