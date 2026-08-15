Caminhoneiro é preso por fingir roubo de carga de milho na Bahia

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Um caminhoneiro de 44 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira, 14, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Ele é suspeito de simular um roubo de carga de 70 toneladas de milho em Xique-Xique, no oeste baiano.

De acordo com a Polícia Civil, o homem inventou que havia sido sequestrado e mantido em cárcere privado. Ele é investigado por comunicação falsa de crime, associação criminosa e furto qualificado.

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A ação foi cumprida pela 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), em uma ação integrada com a Delegacia Territorial (DT).

Preso, o suspeito passou por procedimentos legais e segue custodiado e à disposição da Justiça.

Outros suspeitos foram presos anteriormente

A fraude ocorreu no mês de julho, quando o caminhoneiro procurou a polícia informando que havia sido abordado por três homens armados, que teriam roubado o veículo carregado de milho.

No decorrer das investigações, no entanto, ficou evidenciado que o próprio motorista havia sido responsável pela simulação, junto com os suspeitos, com o objetivo de furtar a carga. Após a evidência da fraude, o caminhoneiro passou a ser considerado foragido.

Os outros três suspeitos foram presos no dia 21 de julho, quando os agentes também conseguiram recuperar o material roubado.