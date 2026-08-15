Militar do Exército desaparecido é encontrado no Aeroporto de Salvador

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O militar do Exército Brasileiro Thiago Henrique de Almeida, que estava desaparecido desde quinta-feira, 13, foi encontrado com vida na praça de alimentação do Aeroporto de Salvador, nesta sexta-feira, 14.

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) localizaram, o militar, após as equipes receberem informações sobre a passagem do desaparecido no terminal. Em seguida, os agentes realizaram diligências em todo o terminal e conseguiram encontrá-lo.

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Segundo o comandante da 2ª Companhia (Aeroporto) do BPTur, capitão Yoilson Martins, Santiago estava bastante agitado, mas em segurança.

“Diante do estado de alteração comportamental apresentado e das circunstâncias verificadas no local, foi necessária sua contenção, com o objetivo de preservar sua integridade física e a segurança das demais pessoas presentes”, contou Yoilson.

Militar foi encaminhado ao Hospital do Exército

Os PMs conseguiram identificar e acionar os familiares do homem, com apoio do Exército Brasileiro. Uma guarnição da Polícia do Exército compareceu ao aeroporto, assumiu a custódia do militar e realizou sua condução ao Hospital Geral do Exército, em Salvador, para atendimento especializado.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desaparecimento do cabo.

Outro integrante do Exército desapareceu em Roraima e foi encontrado em área de garimpo ilegal

O cabo Santiago Ramos de Paula, saiu de Boa Vista (RO) no dia 7 de agosto, com previsão de retornar para a cidade no dia seguinte, no entanto, desapareceu. Familiares do rapaz registraram um boletim de ocorrência no dia 8 de agosto.

Ele foi localizado vivo na quinta-feira, 13, em uma região próxima à comunidade Napoleão, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Normandia, no Norte de Roraima. Ele estava sozinho quando foi achado.

O cabo não estava trabalhando no momento do desaparecimento, pois cumpria férias. Um carro usado por ele foi encontrado abandonado anteriormente, sem placa e com vidros quebrados.

A partir do fato, as buscas concentraram-se na região da comunidade Napoleão, dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Durante as investigações, um morador afirmou ter recebido um pedido de ajuda do militar e outros homens.