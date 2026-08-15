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POLÍCIA

Homem mata e oculta corpo em briga por sinal de internet na Bahia

Vítima teria se recusado a compartilhar a senha com o suspeito

Luiza Nascimento
Por
Delegacia de Amaldina
Delegacia de Amaldina - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 44 anos foi preso, na última quinta-feira, 13, pela morte de Simon Santos dos Reis, de 32 anos, no município de Almadina, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria matado e escondido o corpo no dia 3 de julho, após a vítima se negar a compartilhar o sinal de internet, na Fazenda Boa Vista, zona rural do município.

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Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão.

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Audiência de custódia

O investigado participou da audiência de custódia, no entanto, permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Almadina (DT/Almadina) e Coaraci (DT/Coaraci), unidades que integram a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna), vinculada ao Departamento de Polícia do Interior (Depin), no âmbito da Operação Malhas da Lei.

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Almadina Bahia HOMICÍDIO

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