POLÍCIA
"Campeonato de Cheira Pó": jovem vira alvo da polícia após criar evento
Competição teria sido criada para conseguir curtidas nas redes sociais
Um evento ilícito intitulado “Campeonato de Cheira Pó”, criado por um jovem de 19 anos, se tornou alvo da Polícia Civil nesta sexta-feira, 14. Divulgado nas redes sociais, a competição estava marcada para ocorrer às 15h deste sábado, 15, em Pirapozinho, no interior de São Paulo, mas chamou a atenção das autoridades.
Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes foram até a casa do rapaz, em uma investigação relacionada a tráfico de drogas. O investigado colaborou com a entrada dos policiais na residência, e informou que possuía apenas uma porção de maconha para consumo próprio, substância que entregou à equipe em seguida.
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Evento teria sido uma "brincadeira" para conseguir curtidas
Aos agentes, o suspeito confirmou a autoria da publicação, no entanto, afirmou que a realizou apenas para conseguir curtidas em uma rede social. Além disso, ele garantiu ter se arrependido da postagem e por isso, apagou o conteúdo horas depois.
Divulgação de eventos ou condutas ilícitas podem gerar investigações e medidas legais. O caso continua sendo acompanhado pela Delegacia de Pirapozinho, que continua com as diligências para esclarecer os fatos.