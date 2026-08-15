"Campeonato de Cheira Pó": jovem vira alvo da polícia após criar evento

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Um evento ilícito intitulado “Campeonato de Cheira Pó”, criado por um jovem de 19 anos, se tornou alvo da Polícia Civil nesta sexta-feira, 14. Divulgado nas redes sociais, a competição estava marcada para ocorrer às 15h deste sábado, 15, em Pirapozinho, no interior de São Paulo, mas chamou a atenção das autoridades.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes foram até a casa do rapaz, em uma investigação relacionada a tráfico de drogas. O investigado colaborou com a entrada dos policiais na residência, e informou que possuía apenas uma porção de maconha para consumo próprio, substância que entregou à equipe em seguida.

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Evento teria sido uma "brincadeira" para conseguir curtidas

Aos agentes, o suspeito confirmou a autoria da publicação, no entanto, afirmou que a realizou apenas para conseguir curtidas em uma rede social. Além disso, ele garantiu ter se arrependido da postagem e por isso, apagou o conteúdo horas depois.

Divulgação de eventos ou condutas ilícitas podem gerar investigações e medidas legais. O caso continua sendo acompanhado pela Delegacia de Pirapozinho, que continua com as diligências para esclarecer os fatos.