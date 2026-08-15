POLÍCIA
Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa em Porto de Sauípe
Dinâmica e motivação das mortes ainda são investigadas pela Polícia Civil
A Polícia Civil investiga a morte de três pessoas encontradas dentro de uma casa no povoado de Águas Compridas, em Porto de Sauípe, zona rural de Entre Rios. O caso aconteceu na sexta-feira, 14.
As vítimas foram identificadas como Iliane Cruz da Silva, de 39 anos, Dandara Stefany Silva Martins, de 22, e Antonio Carlos Santos Pitanga, de 40 anos.
De acordo com a polícia, os corpos tinham lesões que podem ter sido causadas por arma branca. Uma das linhas consideradas inicialmente pelas autoridades é a de um possível duplo feminicídio seguido de suicídio.
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A hipótese, porém, ainda não é conclusiva. A Polícia Civil informou que a investigação deverá esclarecer tanto a dinâmica das mortes quanto a motivação para o ocorrido.
As guias necessárias para a perícia e para a remoção dos corpos já foram expedidas. Enquanto os procedimentos periciais são realizados, equipes policiais seguem ouvindo pessoas e cumprindo diligências relacionadas ao caso.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Alagoinhas.