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Três pessoas são encontradas mortas dentro de casa em Porto de Sauípe

Dinâmica e motivação das mortes ainda são investigadas pela Polícia Civil

Luan Julião
Por
Vítimas tinham 22, 39 e 40 anos
Vítimas tinham 22, 39 e 40 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de três pessoas encontradas dentro de uma casa no povoado de Águas Compridas, em Porto de Sauípe, zona rural de Entre Rios. O caso aconteceu na sexta-feira, 14.

As vítimas foram identificadas como Iliane Cruz da Silva, de 39 anos, Dandara Stefany Silva Martins, de 22, e Antonio Carlos Santos Pitanga, de 40 anos.

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De acordo com a polícia, os corpos tinham lesões que podem ter sido causadas por arma branca. Uma das linhas consideradas inicialmente pelas autoridades é a de um possível duplo feminicídio seguido de suicídio.

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A hipótese, porém, ainda não é conclusiva. A Polícia Civil informou que a investigação deverá esclarecer tanto a dinâmica das mortes quanto a motivação para o ocorrido.

As guias necessárias para a perícia e para a remoção dos corpos já foram expedidas. Enquanto os procedimentos periciais são realizados, equipes policiais seguem ouvindo pessoas e cumprindo diligências relacionadas ao caso.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Alagoinhas.

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Tags

Entre Rios feminicídio investigação criminal Polícia Civil

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