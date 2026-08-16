POLÍCIA
Criança morre atropelada após carro desviar de cachorro na Bahia
Motorista ainda não foi localizado
Uma criança de quatro anos morreu, na noite deste sábado, 15, após ser atropelada por um carro na BA-505, próximo à localidade de Araçás Olhos D’Água, zona rural de Itanagra, no Litoral Norte da Bahia. Segundo informações, o motorista teria tentado desviar de um cachorro e acabou atingindo o menino.
Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o menino se chamava Callvin Marques Conceição, que morreu no local.
Guias para perícia e remoção foram expedidas e oitivas e diligências estão em curso para localizar e identificar o condutor do veículo. A Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) investiga o caso.
Leia Também:
Prefeitura lamenta o ocorrido
Nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Itanagra manifestou profundo pesar pelo falecimento da vítima.
"A partida de uma criança é uma dor que palavras não conseguem explicar. Callvin parte tão cedo, deixando uma saudade imensa e uma lembrança que permanecerá para sempre no coração de sua família e de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", disse em trecho.
Veja a publicação: