Criança morre atropelada após carro desviar de cachorro na Bahia

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Uma criança de quatro anos morreu, na noite deste sábado, 15, após ser atropelada por um carro na BA-505, próximo à localidade de Araçás Olhos D’Água, zona rural de Itanagra, no Litoral Norte da Bahia. Segundo informações, o motorista teria tentado desviar de um cachorro e acabou atingindo o menino.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o menino se chamava Callvin Marques Conceição, que morreu no local.

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Guias para perícia e remoção foram expedidas e oitivas e diligências estão em curso para localizar e identificar o condutor do veículo. A Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) investiga o caso.

Prefeitura lamenta o ocorrido

Nas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Itanagra manifestou profundo pesar pelo falecimento da vítima.

"A partida de uma criança é uma dor que palavras não conseguem explicar. Callvin parte tão cedo, deixando uma saudade imensa e uma lembrança que permanecerá para sempre no coração de sua família e de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", disse em trecho.

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