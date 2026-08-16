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Filho de policial civil é baleado e morto durante tentativa de assalto

Agente também foi atingido de raspão

Agatha Victoria Reis
Por
Assalto ocorreu na zona Norte de São Paulo
Assalto ocorreu na zona Norte de São Paulo - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma criança, filho de um policial civil foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto na zona Norte de São Paulo. O agente sofreu um tiro de raspão, enquanto o filho foi atingido e não resistiu na manhã deste domingo, 16.

O policial, identificado como Vinicius Fofa de Campos, trabalha no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O pai da vítima estava em uma motocicleta com a criança quando foi surpreendido por dois suspeitos.

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Também em uma moto, os homens anunciaram o assalto e houve uma troca de tiros. A Polícia Militar atendeu o resgate e encaminhou a criança para o Hospital Geral Vila Penteado, no Jardim Iracema, mas a criança não resistiu e veio a óbito.

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Já na tarde deste domingo, 16, a Polícia Civil de São Paulo lamentou a morte do filho do policial e prestou solidariedade ao agente e aos familiares.

“Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, declarou.

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