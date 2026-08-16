Filho de policial civil é baleado e morto durante tentativa de assalto

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Uma criança, filho de um policial civil foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto na zona Norte de São Paulo. O agente sofreu um tiro de raspão, enquanto o filho foi atingido e não resistiu na manhã deste domingo, 16.

O policial, identificado como Vinicius Fofa de Campos, trabalha no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O pai da vítima estava em uma motocicleta com a criança quando foi surpreendido por dois suspeitos.

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Também em uma moto, os homens anunciaram o assalto e houve uma troca de tiros. A Polícia Militar atendeu o resgate e encaminhou a criança para o Hospital Geral Vila Penteado, no Jardim Iracema, mas a criança não resistiu e veio a óbito.

Já na tarde deste domingo, 16, a Polícia Civil de São Paulo lamentou a morte do filho do policial e prestou solidariedade ao agente e aos familiares.

“Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, declarou.