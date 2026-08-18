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CARNAVAL DE SALVADOR 2027

Inscrições para Fuzuê e Furdunço começam em agosto; veja como participar

Seleção será feita exclusivamente pela internet

Victoria Isabel
Por
Fuzuê
Fuzuê - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Artistas e grupos culturais interessados em participar do Carnaval de Salvador 2027 poderão se inscrever nos processos seletivos do Fuzuê e do Furdunço a partir do dia 31 de agosto. O prazo segue até 19 de setembro, às 23h59.

A seleção será realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), exclusivamente pela internet. Os candidatos devem consultar os editais e ficar atentos à documentação e aos demais requisitos exigidos em cada concurso.

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Os editais já estão disponíveis no site da Saltur. A partir de 31 de agosto, os documentos também poderão ser consultados nas páginas oficiais destinadas às inscrições do Fuzuê e do Furdunço.

Fuzuê - grupos culturais e manifestações populares

Uma das principais atrações do pré-Carnaval de Salvador, o Fuzuê reúne manifestações culturais acompanhadas por música e valoriza grupos como fanfarras, charangas, orquestras e formações percussivas.

Para a edição de 2027, o Concurso nº 002/2026 prevê a seleção e contratação, por meio de pessoa jurídica, de grupos culturais com acompanhamento musical.

As inscrições estarão abertas a partir de 31 de agosto pelo site oficial do concurso.

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Furdunço - artistas e bandas

O Furdunço também faz parte da programação oficial do Carnaval de Salvador e reúne atrações em diferentes circuitos e momentos da folia, incluindo o pré-Carnaval e o Centro Histórico.

Por meio do Concurso nº 001/2026, serão selecionados e contratados artistas individuais, duplas, trios e bandas, com equipamento sonoro. O edital também contempla Pessoas com Deficiência (PCDs).

As inscrições poderão ser realizadas a partir de 31 de agosto, pela página oficial do concurso.

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carnaval furdunço Fuzuê Salvador

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