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AGOSTO LILÁS

Ação alerta mulheres para reconhecimento de sinais de violência em Salvador

Atividade acontece no Shopping Bela Vista a partir desta segunda-feira

Alice Paulilo
Por
Ação do Agosto Lilás acontece no shopping Bela Vista
Ação do Agosto Lilás acontece no shopping Bela Vista - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) lançou o projeto Túnel Imersivo do Agosto Lilás nesta segunda-feira, 17, instalado no Shopping Bela Vista, em Salvador. A ação visa a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher.

O ambiente convida os visitantes a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos e diferentes formas de violência contra a mulher, muitas vezes silenciosas e difíceis de identificar.

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Ao longo do percurso, os visitantes serão apresentados a frases que retratam situações de controle, manipulação e humilhação comuns em relações abusivas. A experiência também contará com o Violentômetro, ferramenta educativa que ajuda a reconhecer os diferentes níveis de violência.

A experiência também disponibiliza informações sobre os canais oficiais de acolhimento e denúncia, como o Ligue 180, o telefone 190 e o Botão Lilás.

Histórico de denúncias

Entre janeiro e julho de 2026, o Ministério Público apresentou manifestação em 19.074 pedidos de medidas protetivas para mulheres e ofereceu 7.564 denúncias criminais à Justiça contra autores de violência doméstica e familiar. O número representa mais que o dobro do registrado no primeiro semestre de 2025, quando foram oferecidas 3.029 denúncias.

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Entre janeiro de 2025 e julho de 2026, o MPBA também denunciou 427 casos de feminicídio.

Os canais de contato com o MPBA são:

O lançamento do túnel imersivo é uma forma de reforçar o compromisso do MPBA com a proteção dos direitos das mulheres.

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agosto lilás campanha Salvador

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