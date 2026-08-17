AGOSTO LILÁS
Ação alerta mulheres para reconhecimento de sinais de violência em Salvador
Atividade acontece no Shopping Bela Vista a partir desta segunda-feira
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) lançou o projeto Túnel Imersivo do Agosto Lilás nesta segunda-feira, 17, instalado no Shopping Bela Vista, em Salvador. A ação visa a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher.
O ambiente convida os visitantes a reconhecer sinais de relacionamentos abusivos e diferentes formas de violência contra a mulher, muitas vezes silenciosas e difíceis de identificar.
Ao longo do percurso, os visitantes serão apresentados a frases que retratam situações de controle, manipulação e humilhação comuns em relações abusivas. A experiência também contará com o Violentômetro, ferramenta educativa que ajuda a reconhecer os diferentes níveis de violência.
A experiência também disponibiliza informações sobre os canais oficiais de acolhimento e denúncia, como o Ligue 180, o telefone 190 e o Botão Lilás.
Histórico de denúncias
Entre janeiro e julho de 2026, o Ministério Público apresentou manifestação em 19.074 pedidos de medidas protetivas para mulheres e ofereceu 7.564 denúncias criminais à Justiça contra autores de violência doméstica e familiar. O número representa mais que o dobro do registrado no primeiro semestre de 2025, quando foram oferecidas 3.029 denúncias.
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Entre janeiro de 2025 e julho de 2026, o MPBA também denunciou 427 casos de feminicídio.
Os canais de contato com o MPBA são:
- Disque 127;
- Através do site antendimento.mpba.mp.br;
- Presencialmente na Promotoria de Justiça mais próxima.
O lançamento do túnel imersivo é uma forma de reforçar o compromisso do MPBA com a proteção dos direitos das mulheres.