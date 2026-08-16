Aposta do Imbuí fatura bolada em Quina de R$ 6,5 milhões

Uma aposta da Quina realizada no bairro do Imbuí, em Salvador, faturou R$ 11.422,28 mil neste domingo, 16, ao acertar quatro dezenas. O concurso 7093, que tinha como prêmio R$ 6.580.589,13 milhões acumulou, pois ninguém conseguiu gabaritar os cinco números.

A aposta simples foi feita na Loteria Luz da Sorte. Fora da capital, a Bahia teve outros três acertadores de quatro números, sendo que um deles embolsou R$ 34.266,84, pois investiu em sete números.

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As dezenas sorteadas foram: 21-41-57-63-64.

Confira apostas que acertaram 4 dezenas na Bahia:

Barra do Choça: R$11.422,28;

Camaçari: R$34.266,84

Salvador: R$11.422,28

Ubaitaba: R$11.422,28

Em todo o Brasil, 37 apostas acertaram quatro números, 2.563 três e 68.871 dois. Como não houve vencedor do prêmio principal, o valor acumulou e vai a R$ 7,6 milhões na segunda-feira, 17.

Como jogar​​?

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

São realizados seis sorteios por semana, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h.

Como receber o prêmio?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.700,16 (bruto de R$ 2.428,80, poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.