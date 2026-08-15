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SALVADOR

Bairro de Salvador está entre os mais caros do Nordeste; veja qual

Capital baiana teve valorização de 11,2% em imóveis

Agatha Victoria Reis
Por
FAROL DA BARRA EM SALVADOR
FAROL DA BARRA EM SALVADOR - Foto: Reginaldo Rigueira | Ag. A TARDE

Entre os bairros mais caros do Nordeste, a Barra, em Salvador, desponta com preço médio de R$ 13,27 mil por metro quadrado, segundo dados do Índice FipeZAP, calculado pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (ZAP e Viva Real).

Além de Salvador, outros bairros entre os mais caros estão localizados nas capitais de São Luís (MA) e Maceió (AL). Em Ponta D’Areia, em São Luís, o metro quadrado é avaliado em R$ 13,53 mil.

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Já em Maceió, o preço médio dos imóveis em toda a cidade é de R$ 9,96 mil por metro quadrado, colocando a capital alagoana na 13ª posição do ranking geral.

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Durante 12 meses, o Índice FlipeZap avançou cerca de 5,4%. Neste período, várias capitais do Nordeste tiveram um aumento da valorização dos imóveis.

Barra está entre os bairros mais caros

Salvador está entre as cidades que tiveram maior valorização durante este período. Na capital, o metro quadrado saltou 11,2%, dentre outras cidades analisadas.

Acompanhando a capital baiana, Aracaju e Fortaleza apresentaram valorização de 9,1% e 9,7% simultaneamente. Já em João Pessoa e Natal tiveram aumento de +8,87% e +8,81%, superando a média nacional.

Ao todo, os percentuais registrados nas capitais ficaram acima da inflação, que acumulou 4,4% nos últimos 12 meses, conforme o IPCA.

Saiba quais são os bairros mais caros do Nordeste

Salvador (BA)

  • Barra = R$ 13.278/m²
  • Caminho das Árvores = R$ 11.360/m²
  • Ondina = R$ 10.984/m²
  • Rio Vermelho = R$ 9.969/m²
  • Brotas = R$ 9.923/m²

Maceió (AL)

  • Pajuçara = R$ 13.909/m²
  • Ponta Verde = R$ 11.551/m²
  • Jacarecica = R$ 11.436/m²
  • Jatiúca = R$ 10.976/m²
  • Cruz das Almas = R$ 10.512/m²

Fortaleza (CE)

  • Meireles = R$ 12.937/m²
  • Aldeota = R$ 11.712/m²
  • Engenheiro Luciano Cavalcante = R$ 10.414/m²
  • Centro = R$ 9.836/m²
  • Manuel Dias Branco = R$ 9.059/m²

São Luís (MA)

  • Ponta D’Areia = R$ 13.532/m²
  • São Marcos = R$ 13.387/m²
  • Ponta do Farol = R$ 12.949/m²
  • Calhau = R$ 10.671/m²
  • Renascença = R$ 9.062/m²

João Pessoa (PB)

  • Cabo Branco = R$ 12.700/m²
  • Jardim Oceania = R$ 10.735/m²
  • Altiplano Cabo Branco = R$ 10.522/m²
  • Brisamar = R$ 9.295/m²
  • Aeroclube = R$ 9.096/m²

Recife (PE)

  • Parnamirim = R$ 10.236/m²
  • Madalena = R$ 9.658/m²
  • Boa Viagem = R$ 9.651/m²
  • Santo Amaro = R$ 8.429/m²
  • Casa Amarela = R$ 8.298/m²

Teresina (PI)

  • Jóquei = R$ 9.236/m²
  • Fátima = R$ 8.998/m²
  • São Cristóvão = R$ 8.932/m²
  • Horto = R$ 8.377/m²
  • Planalto = R$ 7.406/m²

Natal (RN)

  • Capim Macio = R$ 7.771/m²
  • Tirol = R$ 7.289/m²
  • Ponta Negra = R$ 7.092/m²
  • Nossa Senhora de Nazaré = R$ 6.988/m²
  • Lagoa Nova = R$ 6.669/m²

Aracaju (SE)

  • Jardins = R$ 8.941/m²
  • Coroa do Meio = R$ 7.927/m²
  • Luzia = R$ 6.240/m²
  • Farolândia = R$ 6.189/m²
  • Treze de Julho = R$ 5.155/m²
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economia Nordeste Salvador

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