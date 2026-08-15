Fazenda Coutos recebe 4ª edição do evento ‘As Fazendeiras’

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A comunidade de Fazenda Coutos, em Salvador, recebe a 4ª edição do evento “As Fazendeiras”. Com o tema “As Fazendeiras na Copa”, a festa gratuita será realizada nesta domingo, 15, a partir das 13h, na Alameda Almirante Marques de Leão, reunindo atrações do pagode baiano e artistas ligados à cena cultural das periferias da capital baiana.

Entre as atrações confirmadas está a banda Malafaia, conhecida pela atuação no cenário do pagode baiano. Também integram a programação Uh Kuringa, Narcizinho, Omo Obá, Samba Fogueirão e Eduardinho, além de outras atrações que devem participar do evento.

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Evento valoriza cultura da comunidade

De acordo com a organização, o “As Fazendeiras” foi criado com o objetivo de valorizar artistas e bandas da comunidade, além de fortalecer o pagodão baiano. A iniciativa chega à quarta edição como uma programação voltada à cultura e ao lazer dos moradores da região.

A festa também busca movimentar a economia local, com a participação de pequenos empreendedores e comerciantes. A proposta é reunir moradores de Fazenda Coutos e visitantes de outras regiões de Salvador em uma tarde de música e atividades culturais.

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